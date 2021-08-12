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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ХИК
 
Позже

Стадион:
Нефтчи
12
Тоннандер
Якоб
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
3
Саксела
Янне
6
Жаир
10
Лингман
Лукас
24
Браун
Дэвид
11
Риски
Роопе
27
Валенчич
Филип
30
Мамедов
Агиль
11
Аррамиш
3
Мбодж
Мамаду
6
Станкович
Воислав
14
Баск
Ромен
24
Лаваль
Юсуф
29
Бугрен
Сабир
36
Кане
Мамаду
8
Махмудов
Эмин
10
Колли
Сесар
22
Аббасов
Мирабдулла
ХИК
4-4-2
Нефтчи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 1 1
2. Жаир 1 1
3. Валенчич Филип 0 0
Нефтчи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махмудов Эмин 1 1
2. Бугрен Сабир 1 1
3. Аррамиш 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 1 0
2. Риски Рику 1 0
3. Тенхо Миро 1 0
4. Пелтола Матти 1 0
Нефтчи
# Игрок      
1. Аррамиш 1 0
2. Мурадбайли Фахмин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 0 0 0 0 100% (2) 0
 Нефтчи 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё
ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК
Нефтчи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нефтчи 2:2 ХИК Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Динамо Тбилиси
Динамо Тбилиси 1:2 Нефтчи Спартак Москва 1:2 Нефтчи Нефтчи 1:0 Карабах Сумгаит 0:1 Нефтчи Сабаил 0:4 Нефтчи Кешля 0:3 Нефтчи Сабах Баку 2:2 Нефтчи Нефтчи 4:0 Зира Габала 2:2 Нефтчи Нефтчи 0:2 Сумгаит Нефтчи 4:0 Сабаил Нефтчи 3:1 Кешля Нефтчи 2:1 Сабах Баку Зира 1:0 Нефтчи Нефтчи 1:0 Габала Карабах 1:2 Нефтчи

Последние игры между собой

ХИК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтчи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтчи 2:2 ХИК Лига Европы
  • До матча
  • Добрый вечер! Сегодня, 12-го августа, в рамках квалификационного раунда Лиги Европы сразятся финский "ХИК" и азербайджанский "Нефтчи". Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 142
ХИК 84.5% (120)
X 12% (17)
Нефтчи 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Нефтчи
1.89
3.48
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК - Нефтчи онлайн


Прогнозы на матч ХИК - Нефтчи

Исход игры
ХИК
85.2% (121)
Ничья
12% (17)
Нефтчи
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
2:1 ХИК
46.5% (66)
1:0 ХИК
23.2% (33)
2:0 ХИК
12% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:2 Нефтчи
2.1% (3)
3:1 ХИК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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