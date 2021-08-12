Лига Европы 2021-2022
ХИК
Позже
Стадион: Bolt Arena
Нефтчи
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
24
Браун
Дэвид
11
Риски
Роопе
11
Аррамиш
14
Баск
Ромен
24
Лаваль
Юсуф
29
Бугрен
Сабир
36
Кане
Мамаду
10
Колли
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кето ХугоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
11 АррамишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баск РоменЗащитник
-
24 Лаваль ЮсуфЗащитник
-
29 Бугрен СабирПолузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Колли СесарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Челик МертЗащитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ализада АсимПолузащитник
-
72 Заманов ЭминПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аббасов Самир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|1
|1
|2.
|Жаир
|1
|1
|3.
|Валенчич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махмудов Эмин
|1
|1
|2.
|Бугрен Сабир
|1
|1
|3.
|Аррамиш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|2.
|Риски Рику
|1
|0
|3.
|Тенхо Миро
|1
|0
|4.
|Пелтола Матти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аррамиш
|1
|0
|2.
|Мурадбайли Фахмин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Нефтчи
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё
Нефтчи Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нефтчи 2:2 ХИК Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Динамо Тбилиси
Динамо Тбилиси 1:2 Нефтчи Спартак Москва 1:2 Нефтчи Нефтчи 1:0 Карабах Сумгаит 0:1 Нефтчи Сабаил 0:4 Нефтчи Кешля 0:3 Нефтчи Сабах Баку 2:2 Нефтчи Нефтчи 4:0 Зира Габала 2:2 Нефтчи Нефтчи 0:2 Сумгаит Нефтчи 4:0 Сабаил Нефтчи 3:1 Кешля Нефтчи 2:1 Сабах Баку Зира 1:0 Нефтчи Нефтчи 1:0 Габала Карабах 1:2 Нефтчи
Последние игры между собой
ХИК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтчи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч ХИК - Нефтчи
Исход игры
ХИК
85.2% (121)
Ничья
12% (17)
Нефтчи
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
2:1 ХИК
46.5% (66)
1:0 ХИК
23.2% (33)
2:0 ХИК
12% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:2 Нефтчи
2.1% (3)
3:1 ХИК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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