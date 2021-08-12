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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Анортосис
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Рапид Вена
0'
16' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
21' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
24'
1
Лория
Гиорги
19
Амбарцумян
Оганес
23
Араюури
Паулус
26
Рисванис
Спирос
70
Делетич
Милош
25
Гушбауэр
Йозеф
4
Артиматас
Костакис
18
Попович
Денис
7
Коррейя
Андерсон
10
Христодулопулос
Лазарос
9
Лафферти
Кайл
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
5
Любичич
Роберт
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Анортосис
3-5-1-1
Рапид Вена
4-4-2

Ход матча

16'
 
Хофманн Максимилиан
21'
Гушбауэр Йозеф
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 1 0.5
2. Грюлль Марко 1 0.5
3. Кара Эркан 1 0.5
4. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
5. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Араюури Паулус 1 0
2. Гушбауэр Йозеф 1 0
3. Антониадес Мариос 1 0
4. Корреа Павлос 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Хофманн Максимилиан 1 0
3. Зульцбахер Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 0 0 0 0 0
 Рапид Вена 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена 3:0 Анортосис Лига Европы Рапид Вена 3:1 Анортосис Лига чемпионов Анортосис 3:0 Рапид Вена Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
2. ХИК Риски Роопе 2 1 1
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
4. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
5. Селтик Форрест Джеймс 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. Кайрат Алип Нуралы 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antonis Papadopoulos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Анортосис 5.7% (8)
X 12.1% (17)
Рапид Вена 82.1% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Рапид Вена
3.45
3.70
2.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 0:0 Рапид Вена онлайн


Прогнозы на матч Анортосис 0:0 Рапид Вена

Исход игры
Анортосис
5.8% (8)
Ничья
12.2% (17)
Рапид Вена
82% (114)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (87)
Меньше
36.96% (51)
Обе команды забьют
Да
73.19% (101)
Нет
26.81% (37)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
50.4% (70)
0:1 Рапид Вена
14.4% (20)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:2 Рапид Вена
8.6% (12)
1:3 Рапид Вена
7.2% (10)
1:0 Анортосис
2.9% (4)
2:1 Анортосис
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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