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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Анортосис
2:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
16' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
21' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
32' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
1:0
45' Гол
Лафферти Кайл
46' Желтая карточка
Граймль Лео
50' Желтая карточка
Рисванис Спирос
55' Желтая карточка
Любичич Роберт
58' Желтая карточка
Артиматас Костакис
63' Желтая карточка
Лафферти Кайл
1:1
64' Гол
Кара Эркан
2:1
88' Гол
Рушиас Онисифорос
89' Желтая карточка
Шустер Лион
90' Желтая карточка
Штребингер Ричард
90'+8
1
Лория
Гиорги
19
Амбарцумян
Оганес
23
Араюури
Паулус
26
Рисванис
Спирос
70
Делетич
Милош
25
Гушбауэр
Йозеф
4
Артиматас
Костакис
18
Попович
Денис
7
Коррейя
Андерсон
10
Христодулопулос
Лазарос
9
Лафферти
Кайл
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
5
Любичич
Роберт
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Анортосис
3-5-1-1
Рапид Вена
4-4-2

Ход матча

16'
 
Хофманн Максимилиан
21'
Гушбауэр Йозеф
 
32'
Христодулопулос Лазарос
 
45'
Лафферти Кайл
(Артиматас Костакис)
1:0
46'
 
Граймль Лео
50'
Рисванис Спирос
 
55'
 
Любичич Роберт
58'
Артиматас Костакис
 
60'
 
Шустер Лион
Фунтас Таксиархис
61'
 
Виммер Кевин
Шик Торстен
63'
Лафферти Кайл
 
64'
1:1
Кара Эркан
(Фунтас Таксиархис)
65'
Рушиас Онисифорос
Лафферти Кайл
 
66'
Христофи Димитрос
Делетич Милош
 
68'
 
Кнасмюлльнер Кристоф
Грюлль Марко
71'
Элунду Шарль
Гушбауэр Йозеф
 
76'
Хрисостому Андреас
Попович Денис
 
76'
Иоанну Михалис
Христодулопулос Лазарос
 
79'
 
Китагава Коя
Кара Эркан
79'
 
Зульцбахер Лукас
Аразе Кельвин
88'
Рушиас Онисифорос
(Элунду Шарль)
2:1
89'
 
Шустер Лион
90'
 
Штребингер Ричард

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лафферти Кайл 1 0.5
2. Рушиас Онисифорос 1 0.5
3. Артиматас Костакис 0 0
4. Элунду Шарль 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 2 1
2. Фунтас Таксиархис 1 0.5
3. Грюлль Марко 1 0.5
4. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
5. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Лафферти Кайл 1 0
2. Араюури Паулус 1 0
3. Гушбауэр Йозеф 1 0
4. Христодулопулос Лазарос 1 0
5. Антониадес Мариос 1 0
6. Артиматас Костакис 1 0
7. Рисванис Спирос 1 0
8. Корреа Павлос 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Штребингер Ричард 1 0
3. Хофманн Максимилиан 1 0
4. Любичич Роберт 1 0
5. Граймль Лео 1 0
6. Шустер Лион 1 0
7. Зульцбахер Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Рапид Вена 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена 3:0 Анортосис Лига Европы Рапид Вена 3:1 Анортосис Лига чемпионов Анортосис 3:0 Рапид Вена Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 3 1 1
2. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
4. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
5. Рапид Вена Кара Эркан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antonis Papadopoulos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Анортосис 5.7% (8)
X 12.1% (17)
Рапид Вена 82.1% (115)
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Где смотреть матч Анортосис 2:1 Рапид Вена онлайн


Прогнозы на матч Анортосис 2:1 Рапид Вена

Исход игры
Анортосис
5.7% (8)
Ничья
12.1% (17)
Рапид Вена
82.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
50.7% (71)
0:1 Рапид Вена
14.3% (20)
1:1 Ничья
10% (14)
0:2 Рапид Вена
8.6% (12)
1:3 Рапид Вена
7.1% (10)
1:0 Анортосис
2.9% (4)
2:1 Анортосис
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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