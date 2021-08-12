Лига Европы 2021-2022
Анортосис
2:1
Конец матча
Стадион: Антонис Пападопулос
Рапид Вена
16' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
21' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
32' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
1:0
45' ГолЛафферти Кайл
46' Желтая карточкаГраймль Лео
50' Желтая карточкаРисванис Спирос
55' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
58' Желтая карточкаАртиматас Костакис
63' Желтая карточкаЛафферти Кайл
1:1
64' ГолКара Эркан
2:1
88' ГолРушиас Онисифорос
89' Желтая карточкаШустер Лион
90' Желтая карточкаШтребингер Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
21'
45'
46'
50'
55'
63'
64'
1:1
88'
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лафферти Кайл
|1
|0.5
|2.
|Рушиас Онисифорос
|1
|0.5
|3.
|Артиматас Костакис
|0
|0
|4.
|Элунду Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|2
|1
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.5
|3.
|Грюлль Марко
|1
|0.5
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|5.
|Граховац Срджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лафферти Кайл
|1
|0
|2.
|Араюури Паулус
|1
|0
|3.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|5.
|Антониадес Мариос
|1
|0
|6.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|7.
|Рисванис Спирос
|1
|0
|8.
|Корреа Павлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|1
|0
|2.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|3.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0
|5.
|Граймль Лео
|1
|0
|6.
|Шустер Лион
|1
|0
|7.
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Рапид Вена
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака
АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена
Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|2.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|2
|0
|0
|4.
|Алашкерт
|Эмбало Хосе
|2
|0
|0
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Анортосис 2:1 Рапид Вена
Исход игры
Анортосис
5.7% (8)
Ничья
12.1% (17)
Рапид Вена
82.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
50.7% (71)
0:1 Рапид Вена
14.3% (20)
1:1 Ничья
10% (14)
0:2 Рапид Вена
8.6% (12)
1:3 Рапид Вена
7.1% (10)
1:0 Анортосис
2.9% (4)
2:1 Анортосис
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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