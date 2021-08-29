Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Millerntor Stadion
Ян
59' Желтая карточкаСингх Сарприт
1:0
74' ГолБургшталлер Гвидо
82' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
2:0
89' ГолБургшталлер Гвидо
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
20
Беккер
Финн
11
Konrad
Faber
27
Звартс
Йоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Konrad FaberЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
59'
74'
89'
89'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.6
|2.
|Макиенок Симон
|2
|0.4
|3.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.2
|4.
|Беккер Финн
|1
|0.2
|5.
|Пакарада Леарт
|1
|0.2
|6.
|Диттген Макс
|0
|0
|7.
|Медич Яков
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сингх Сарприт
|2
|0.4
|2.
|Гимбер Бенедикт
|2
|0.4
|3.
|Безушков Макс
|1
|0.2
|4.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.2
|5.
|Отто Давид
|1
|0.2
|6.
|Брайткройц Стив
|1
|0.2
|7.
|Кеннеди Скотт
|1
|0.2
|8.
|Звартс Йоэл
|1
|0.2
|9.
|Бухальфа Карло
|1
|0.2
|10.
|Альберс Андреас
|0
|0
|11.
|Konrad Faber
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Смит Эрик
|2
|0
|2.
|Цирайс Филипп
|0
|1
|3.
|Джигала Адам
|1
|0
|4.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|5.
|Медич Яков
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|2
|0
|2.
|Сингх Сарприт
|2
|0
|3.
|Брайткройц Стив
|1
|0
|4.
|Гимбер Бенедикт
|1
|0
|5.
|Бухальфа Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ян
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +9 =5 -6Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули
Ян Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ян 4:1 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Ян Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Ян: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:2
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|3:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Санкт-Паули
|2:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Динамо Дрезден
|0:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Вердер
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|9.
|Шальке 04
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|11.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Ганза
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|0:2
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|0:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|3:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Вердер
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ганза
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Ян
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|0:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Вердер
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ганза
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Падерборн
|Прёгер Кай
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1