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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ян
0'
59' Желтая карточка
Сингх Сарприт
1:0
74' Гол
Бургшталлер Гвидо
82' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
2:0
89' Гол
Бургшталлер Гвидо
89' Желтая карточка
 90'+3
22
Василь
Никола
32
Виекхофф
Яннес
18
Медич
Яков
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
20
Беккер
Финн
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Майер
Александер
II
11
Konrad
Faber
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
27
Звартс
Йоэл
19
Альберс
Андреас
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Ян
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 3 0.6
2. Макиенок Симон 2 0.4
3. Киере Даниэль-Кофи 1 0.2
4. Беккер Финн 1 0.2
5. Пакарада Леарт 1 0.2
6. Диттген Макс 0 0
7. Медич Яков 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сингх Сарприт 2 0.4
2. Гимбер Бенедикт 2 0.4
3. Безушков Макс 1 0.2
4. Бесте Ян-Никлас 1 0.2
5. Отто Давид 1 0.2
6. Брайткройц Стив 1 0.2
7. Кеннеди Скотт 1 0.2
8. Звартс Йоэл 1 0.2
9. Бухальфа Карло 1 0.2
10. Альберс Андреас 0 0
11. Konrad Faber 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Смит Эрик 2 0
2. Цирайс Филипп 0 1
3. Джигала Адам 1 0
4. Пакарада Леарт 1 0
5. Медич Яков 1 0
Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 2 0
2. Сингх Сарприт 2 0
3. Брайткройц Стив 1 0
4. Гимбер Бенедикт 1 0
5. Бухальфа Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ян 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Падерборн 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули
Ян Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ян 4:1 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Ян Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен
Дармштадт 0:2 Ян Ян 2:0 Рид Ян 3:0 Санкт-Паули Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург Ганновер 96 3:1 Ян Ян 0:3 Хайденхайм Оснабрюк 0:1 Ян Ян 0:1 Вердер Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 2:0 Ян

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Ян: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Ян Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 4:3 Ян Бундеслига 2 Ян 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ян 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Ян Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Ян Бундеслига 2 Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 0:2 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Падерборн 3:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Санкт-Паули 2:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Динамо Дрезден 0:3 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
6. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Вердер 2:0 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
9. Шальке 04 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
11. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Фортуна 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Ганза 0:2 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Хольштайн Киль 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Ганновер 96 5 1 1 3 2 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 0:2 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 0:3 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 3:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Вердер 2:0 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ганза 0:2 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Ян 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Динамо Дрезден 0:3 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Вердер 2:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ганза 0:2 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Фортуна 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Санкт-Паули 2:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Падерборн Прёгер Кай 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 3 0
5. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Ян
2.41
9.00
68.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:0 Ян онлайн




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