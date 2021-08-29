Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Вердер
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Ганза
27' Желтая карточкаФерхук Йон
38' Желтая карточкаРидель Юлиан
1:0
39' ПенальтиДукш Марвин
2:0
53' ГолДукш Марвин
59' Желтая карточкаОмладич Ник
87' Желтая карточкаРейн Симон
27
Агу
Феликс
21
Топрак
Омер
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ryan Malone
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
27'
38'
39'
1:0
53'
2:0
59'
87'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.4
|2.
|Шмидт Никлас
|1
|0.2
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.2
|4.
|Шмид Романо
|0
|0
|5.
|Динкчи Эрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|2
|0.4
|2.
|Беренс Ханно
|1
|0.2
|3.
|Омладич Ник
|1
|0.2
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.2
|5.
|Мамба Стрели
|1
|0.2
|6.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|7.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велькович Милош
|2
|0
|2.
|Фридль Марко
|2
|0
|3.
|Топрак Омер
|1
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|5.
|Рапп Николай
|1
|0
|6.
|Шмид Романо
|1
|0
|7.
|Динкчи Эрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|3.
|Омладич Ник
|1
|0
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0
|5.
|Ридель Юлиан
|1
|0
|6.
|Ферхук Йон
|1
|0
|7.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|8.
|BENTLEY BAHN
|1
|0
|9.
|Мамба Стрели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ганза
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +2 =5 -13Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер
Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария
Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза
Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза
Последние игры между собой
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ганза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:2
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|3:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Санкт-Паули
|2:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Динамо Дрезден
|0:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Вердер
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|9.
|Шальке 04
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|11.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Ганза
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|0:2
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|0:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|3:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Вердер
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ганза
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Ян
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|0:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Вердер
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Ганза
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Падерборн
|Прёгер Кай
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1