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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ганза
0'
27' Желтая карточка
Ферхук Йон
38' Желтая карточка
Ридель Юлиан
1:0
39' Пенальти
Дукш Марвин
2:0
53' Гол
Дукш Марвин
59' Желтая карточка
Омладич Ник
87' Желтая карточка
Рейн Симон
90'+4
30
Цеттерер
Михаэль
27
Агу
Феликс
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
3
Юнг
Антони
36
Гросс
Кристиан
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
8
BENTLEY
BAHN
3
Ридель
Юлиан
11
Мамба
Стрели
14
Ингельссон
Сванте
13
Kevin
Schumacher
18
Ферхук
Йон
Вердер
4-1-4-1
Ганза
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Ферхук Йон
38'
 
Ридель Юлиан
39'
Дукш Марвин
1:0
46'
 
Омладич Ник
Kevin Schumacher
46'
 
Майер Жонатан
Lucas Scherff
53'
Дукш Марвин
(Шмид Романо)
2:0
59'
 
Омладич Ник
65'
 
Рейн Симон
Ингельссон Сванте
75'
Груев Илия
Шмидт Никлас
 
75'
 
Мунси Ридж
Мамба Стрели
75'
Ассале Рожер
Динкчи Эрен
 
78'
 
Ryan Malone
Ридель Юлиан
83'
Фуллкруг Никлас
Дукш Марвин
 
83'
Abdenego Nankishi
Шмид Романо
 
87'
 
Рейн Симон
90'
Май Ларс-Лукас
Гросс Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.4
2. Шмидт Никлас 1 0.2
3. Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.2
4. Шмид Романо 0 0
5. Динкчи Эрен 0 0
Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 2 0.4
2. Беренс Ханно 1 0.2
3. Омладич Ник 1 0.2
4. Мунси Ридж 1 0.2
5. Мамба Стрели 1 0.2
6. Россбах Дамиан 0 0
7. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Велькович Милош 2 0
2. Фридль Марко 2 0
3. Топрак Омер 1 0
4. Эггештайн Максимилиан 1 0
5. Рапп Николай 1 0
6. Шмид Романо 1 0
7. Динкчи Эрен 1 0
Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 2 0
2. Риццуто Калоджеро 2 0
3. Омладич Ник 1 0
4. Мунси Ридж 1 0
5. Ридель Юлиан 1 0
6. Ферхук Йон 1 0
7. Россбах Дамиан 1 0
8. BENTLEY BAHN 1 0
9. Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ганза 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер
Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария
Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза
Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза

Последние игры между собой

Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ганза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ганза 1:1 Вердер Товарищеские матчи Ганза 3:0 Вердер Товарищеские матчи Ганза 1:5 Вердер Товарищеские матчи Ганза 1:2 Вердер Бундеслига
Вердер 1:0 Ганза Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 0:2 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Падерборн 3:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Санкт-Паули 2:0 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Динамо Дрезден 0:3 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
6. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Вердер 2:0 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
9. Шальке 04 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
11. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Фортуна 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Ганза 0:2 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Хольштайн Киль 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Ганновер 96 5 1 1 3 2 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 0:2 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 0:3 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 3:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Вердер 2:0 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ганза 0:2 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Ян 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Динамо Дрезден 0:3 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Вердер 2:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Ганза 0:2 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Фортуна 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Санкт-Паули 2:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Падерборн Прёгер Кай 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 3 0
5. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Ридель Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Ганза
1.82
5.55
4.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 2:0 Ганза онлайн




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