Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Вердер
3:0
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Ганза
27' Желтая карточкаФерхук Йон
38' Желтая карточкаРидель Юлиан
1:0
39' ПенальтиДукш Марвин
2:0
53' ГолДукш Марвин
59' Желтая карточкаОмладич Ник
87' Желтая карточкаРейн Симон
3:0
90' ГолРапп Николай
27
Агу
Феликс
21
Топрак
Омер
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ryan Malone
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
27'
38'
39'
1:0
53'
2:0
59'
87'
90'
3:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.4
|2.
|Шмидт Никлас
|1
|0.2
|3.
|Рапп Николай
|1
|0.2
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.2
|5.
|Шмид Романо
|0
|0
|6.
|Динкчи Эрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|2
|0.4
|2.
|Беренс Ханно
|1
|0.2
|3.
|Омладич Ник
|1
|0.2
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.2
|5.
|Мамба Стрели
|1
|0.2
|6.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|7.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велькович Милош
|2
|0
|2.
|Фридль Марко
|2
|0
|3.
|Топрак Омер
|1
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|5.
|Рапп Николай
|1
|0
|6.
|Шмид Романо
|1
|0
|7.
|Динкчи Эрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|3.
|Омладич Ник
|1
|0
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0
|5.
|Ридель Юлиан
|1
|0
|6.
|Ферхук Йон
|1
|0
|7.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|8.
|BENTLEY BAHN
|1
|0
|9.
|Мамба Стрели
|1
|0
|10.
|Рейн Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ганза
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +2 =5 -13Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер
Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария
Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза
Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза
Последние игры между собой
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ганза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Санкт-Паули
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Динамо Дрезден
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|9.
|Шальке 04
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|11.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Падерборн
|Прёгер Кай
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0
|5.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1