Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
2:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Боруссия М
1:0
22' ГолГисельман Нико
2:0
41' ГолАвонийи Тайво
45' Желтая карточкаХарагути Генки
52' Желтая карточкаТриммель Кристофер
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
14
Плеа
Алассан
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:0
41'
2:0
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|3
|1
|2.
|Гисельман Нико
|2
|0.67
|3.
|Крузе Макс
|0
|0
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|2.
|Штиндль Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридрих Марвин
|1
|1
|2.
|Триммель Кристофер
|1
|0
|3.
|Хедира Рани
|1
|0
|4.
|Харагути Генки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Боруссия М
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л
Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8Байер Л 4:0 Боруссия М Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген
Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|5.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
23.5% (31)
Ничья
45.5% (60)
Боруссия М
31.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
54.96% (72)
Меньше
45.04% (59)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:2 Боруссия М
26.5% (35)
2:1 Унион Берлин
14.4% (19)
2:2 Ничья
10.6% (14)
1:0 Унион Берлин
5.3% (7)
2:0 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Боруссия М
1.5% (2)
1:3 Боруссия М
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!