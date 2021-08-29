Италия: Серия A 2021-2022
Дженоа
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
11' Желтая карточкаЭкубан Калеб
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элмас Эльиф
|1
|1
|2.
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кришито Доменико
|1
|0
|2.
|Стураро Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|2.
|Фабиан Руис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа
Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи
Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Наполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|4.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Наполи
Исход игры
Дженоа
3.9% (5)
Ничья
5.5% (7)
Наполи
90.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
73.23% (93)
Нет
26.77% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.8% (74)
0:2 Наполи
14.1% (18)
0:1 Наполи
9.4% (12)
1:3 Наполи
5.5% (7)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:1 Дженоа
2.3% (3)
1:0 Дженоа
1.6% (2)
0:3 Наполи
1.6% (2)
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