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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Наполи
0'
11' Желтая карточка
Экубан Калеб
14'
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
3
Ванхесден
Зиньо
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
27
Стураро
Стефано
50
Андреа
Камбиасо
20
Экубан
Калеб
33
Эрнани
Азеведо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвинг
Дженоа
3-5-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

11'
Экубан Калеб
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элмас Эльиф 1 1
2. Инсинье Лоренцо 1 (1) 1

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кришито Доменико 1 0
2. Стураро Стефано 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
2. Фабиан Руис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 0 0 0 0 0 0
 Наполи 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа
Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи
Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Дженоа 2:1 Наполи Серия A Наполи 6:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A
Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Наполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сассуоло 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сампдория 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дженоа 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Наполи 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Дженоа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сампдория 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Наполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
12. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Дженоа 3.9% (5)
X 5.5% (7)
Наполи 90.6% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Наполи
6.50
4.41
1.64
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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Наполи

Исход игры
Дженоа
3.9% (5)
Ничья
5.5% (7)
Наполи
90.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
73.23% (93)
Нет
26.77% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.8% (74)
0:2 Наполи
14.1% (18)
0:1 Наполи
9.4% (12)
1:3 Наполи
5.5% (7)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:1 Дженоа
2.3% (3)
1:0 Дженоа
1.6% (2)
0:3 Наполи
1.6% (2)
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