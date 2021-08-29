Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сальваторе Сиригу отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.

96' Дженоа выполняет удар от ворот.

96' Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Дженоа

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Кришито Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Рефери не любит споров - именно за это Руй Мариу сейчас получил желтую

89' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Уна Адам из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Супер-замена от тренера! Петанья Андреа только вышел на поле и уже забил!

84' Руй Мариу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Матч возобновлен

82' Гильоне Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Сальваторе Сиригу отбил мяч на угловой после удара Политано Маттео из штрафной площади.

81' Отличные скиллы показывает Политано Маттео , обводя своих соперников

80' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Политано Маттео пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

78' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Элмас Эльиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Дженоа

75' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Букса Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Букса Александр из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Г О О О О Л - Андреа Камбиасо левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

69' Кришито Доменико из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Андреа Камбиасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Должен был быть гол! Лосано Ирвинг имел отличный шанс, но Сальваторе Сиригу не дал голу состоятся!

64' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

63' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Пандев Горан получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Пандев Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Дженоа , будет отменен из-за фола.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

54' Голкипер мог бы сыграть и получше

53' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

53' Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кришито Доменико получил желтую карточку от судьи

51' Наполи выполняет удар от ворот.

50' Алекс Мерет не дал случится голу! Гильоне Паоло должен был забивать, но Алекс Мерет сделал отличный сейв

49' Политано Маттео получил желтую карточку от судьи

48' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля