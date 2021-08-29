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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
11' Желтая карточка
Экубан Калеб
0:1
39' Гол
Фабиан Руис
45' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
49' Желтая карточка
Политано Маттео
51' Желтая карточка
Кришито Доменико
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Пандев Горан
1:1
69' Гол
Камбьясо Андреа
1:2
84' Гол
Петанья Андреа
90' Желтая карточка
Руй Мариу
90'+7
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
3
Ванхесден
Зиньо
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
27
Стураро
Стефано
50
Камбьясо
Андреа
20
Экубан
Калеб
33
Эрнани
Азеведо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвинг
Дженоа
3-5-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

11'
Экубан Калеб
 
39'
0:1
Фабиан Руис
(Политано Маттео)
45'
 
Ди Лоренцо Джованни
46'
Пандев Горан
Эрнани Азеведо
 
46'
Букса Александр
Экубан Калеб
 
49'
 
Политано Маттео
51'
Кришито Доменико
 
54'
Пандев Горан
 
67'
Мазиелло Андреа
Ванхесден Зиньо
 
67'
Каллон Яя
Стураро Стефано
 
69'
Камбьясо Андреа
(Гильоне Паоло)
1:1
70'
 
Уна Адам
Лосано Ирвинг
82'
 
Петанья Андреа
Политано Маттео
83'
Бехрами Валон
Гильоне Паоло
 
84'
1:2
Петанья Андреа
(Руй Мариу)
90'
 
Руй Мариу
90'
 
Гаэтано Джанлука
Элмас Эльиф
90'
 
Жуан Жезус
Руй Мариу

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камбьясо Андреа 1 0.5
2. Гильоне Паоло 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабиан Руис 1 0.5
2. Петанья Андреа 1 0.5
3. Элмас Эльиф 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 (1) 0.5
5. Руй Мариу 0 0
6. Политано Маттео 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кришито Доменико 2 0
2. Стураро Стефано 1 0
3. Экубан Калеб 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
2. Фабиан Руис 1 0
3. Руй Мариу 1 0
4. Ди Лоренцо Джованни 1 0
5. Политано Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 0 0 0 0 100% (1) 0
 Наполи 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа
Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа
Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи
Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Дженоа 2:1 Наполи Серия A Наполи 6:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A
Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Милан 4:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Рома 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри 1:4 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри 1:4 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рома 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан 4:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 0
3. Милан Диас Браим 2 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
5. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Дженоа 3.9% (5)
X 5.5% (7)
Наполи 90.6% (116)
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Где смотреть матч Дженоа 1:2 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Наполи

Исход игры
Дженоа
3.9% (5)
Ничья
5.5% (7)
Наполи
90.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
70.87% (90)
Меньше
29.13% (37)
Обе команды забьют
Да
73.23% (93)
Нет
26.77% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.8% (74)
0:2 Наполи
14.1% (18)
0:1 Наполи
9.4% (12)
1:3 Наполи
5.5% (7)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:1 Дженоа
2.3% (3)
2:3 Наполи
1.6% (2)
1:0 Дженоа
1.6% (2)
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