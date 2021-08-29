  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сампдория
0' 15'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
16
Фраттези
Давиде
18
Распадори
Джакомо
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
87
Кандрева
Антонио
8
Верре
Валерио
38
Дамсгор
Миккель
27
Квальярелла
Фабио
Сассуоло
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 1 1
2. Траоре Хамед 1 1
3. Распадори Джакомо 1 1
4. Капуто Франческо 0 0
5. Бога Жереми 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Джуричич Филип 1 0
2. Лопес Максим 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Габбьядини Маноло 1 0
2. Берешиньски Бартош 1 0
3. Мурру Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Сампдория 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца
Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:3 Сассуоло Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:1 Сампдория Серия A
Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Наполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сассуоло 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сампдория 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дженоа 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Наполи 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Дженоа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Сампдория 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Наполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
12. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Сассуоло 63.3% (81)
X 25.8% (33)
Сампдория 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Сампдория
2.15
3.95
3.63
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Сампдория

Исход игры
Сассуоло
63.3% (81)
Ничья
25.8% (33)
Сампдория
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38.3% (49)
1:1 Ничья
21.1% (27)
1:0 Сассуоло
17.2% (22)
1:2 Сампдория
9.4% (12)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Сассуоло
2.3% (3)
3:2 Сассуоло
2.3% (3)
3:1 Сассуоло
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 