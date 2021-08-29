Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Сампдория
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|1
|1
|2.
|Траоре Хамед
|1
|1
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|1
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Бога Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джуричич Филип
|1
|0
|2.
|Лопес Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|2.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|3.
|Мурру Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца
Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Наполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|4.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Сампдория
Исход игры
Сассуоло
63.3% (81)
Ничья
25.8% (33)
Сампдория
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38.3% (49)
1:1 Ничья
21.1% (27)
1:0 Сассуоло
17.2% (22)
1:2 Сампдория
9.4% (12)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Сассуоло
2.3% (3)
3:2 Сассуоло
2.3% (3)
3:1 Сассуоло
1.6% (2)
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