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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
41' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
49' Желтая карточка
Капуто Франческо
78' Желтая карточка
Кирикеш Влад
90' Желтая карточка
Торсби Мортен
90'+5
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
16
Фраттези
Давиде
18
Распадори
Джакомо
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
87
Кандрева
Антонио
8
Верре
Валерио
38
Дамсгор
Миккель
27
Квальярелла
Фабио
Сассуоло
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

Ход матча

41'
 
Берешиньски Бартош
49'
Капуто Франческо
 
66'
 
Аскилдсен Кристоффер
Верре Валерио
68'
Дефрель Грегоре
Капуто Франческо
 
78'
Кирикеш Влад
 
78'
Скамачча Джанлука
Распадори Джакомо
 
85'
 
Адриен Силва
Экдаль Альбин
85'
 
Депаоли Фабио
Дамсгор Миккель
86'
Маньянелли Франческо
Фраттези Давиде
 
86'
Траоре Хамед
Бога Жереми
 
90'
 
Торсби Мортен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 1 0.5
2. Траоре Хамед 1 0.5
3. Распадори Джакомо 1 0.5
4. Капуто Франческо 0 0
5. Бога Жереми 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Капуто Франческо 1 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Кирикеш Влад 1 0
4. Лопес Максим 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 2 0
2. Габбьядини Маноло 1 0
3. Мурру Никола 1 0
4. Торсби Мортен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Сампдория 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца
Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:3 Сассуоло Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:1 Сампдория Серия A
Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Милан 4:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Рома 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри 1:4 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри 1:4 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Рома 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан 4:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана 0:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 0
3. Милан Диас Браим 2 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
5. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Сассуоло 63.3% (81)
X 25.8% (33)
Сампдория 10.9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Сампдория

Исход игры
Сассуоло
63.3% (81)
Ничья
25.8% (33)
Сампдория
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38.3% (49)
1:1 Ничья
21.1% (27)
1:0 Сассуоло
17.2% (22)
1:2 Сампдория
9.4% (12)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Сассуоло
2.3% (3)
3:2 Сассуоло
2.3% (3)
3:1 Сассуоло
1.6% (2)
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