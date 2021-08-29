Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Торсби Мортен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сассуоло выполняет удар от ворот.

90' Аскилдсен Кристоффер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Сампдория

87' Лопес Максим из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

87' Удар от ворот произведет Сампдория

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Фраттези Давиде получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Выглядело как неплохой момент. Фраттези Давиде из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

84' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Джуричич Филип нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

82' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сассуоло выполняет удар от ворот.

78' Кирикеш Влад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Удар от ворот произведет Сампдория

73' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

73' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Дамсгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кандрева Антонио пробил со штрафного прямо в стенку

69' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Выглядело как неплохой момент. Бога Жереми из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

67' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ауджелло Томмазо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Сампдория

62' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бога Жереми бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

56' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Сассуоло выполняет удар от ворот.

53' Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сассуоло выполняет удар от ворот.

52' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сампдория выполняет удар от ворот.

50' Как он промахнулся? Капуто Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' ШАНС! Капуто Франческо вышел один на один с голкипером...

49' Сассуоло выполняет удар от ворот.

49' Капуто Франческо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Колли Омар нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

47' Гости сейчас реально начинают давить соперника

47' Сассуоло выполняет удар от ворот.