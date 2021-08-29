Турция: Суперлига 2021-2022
Алтай
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Доганлар
Фенербахче
0:1
51' ГолКадыоглу Ферди
29
Тиан
Кали
28
Акча
Мурат
11
Бамба
Дауда
17
Поко
Андре
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тиан КалиЗащитник
- Защитник
-
28 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДаудаПолузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Юнлю ТолгаЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пайшау МаркуНападающий
-
-
30 Eren Erdogan
-
-
-
18 Cem Ozgener
-
Главный тренер: Мустафа Денизли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
51'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|2
|0.67
|2.
|Пинарес Сесар
|1
|0.33
|3.
|Thaciano
|1
|0.33
|4.
|Тиан Кали
|1
|0.33
|5.
|Yasser Rayan
|1
|0.33
|6.
|Martín Rodríguez1
|1
|0.33
|7.
|Караель Джебраил
|0
|0
|8.
|Serge Aka
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Озил Месут
|1
|0.33
|2.
|Валенсия Эннер
|1
|0.33
|3.
|Зайц Миха
|1
|0.33
|4.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.33
|5.
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|6.
|Сангаре Назим
|0
|0
|7.
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Сангаре Назим
|1
|0
|2.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|3.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алтай
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Фенербахче
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Алтай Последние 20 матчей: +15 =1 -4Аланьяспор 1:4 Алтай Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор Антальяспор 0:1 Алтай
Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай Алтай 5:0 Тузласпор Гиресунспор 1:2 Алтай Алтай 1:3 Алтынорду
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче
Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Алтай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Фенербахче
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Бешикташ
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Галатасарай
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Алтай
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Малатьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Касымпаша
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Хатайспор
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Кайсериспор
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Аланьяспор
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|14.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Сивасспор
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Гиресунспор
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Касымпаша
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Хатайспор
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Антальяспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Фенербахче
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Коньяспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Трабзонспор
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Алтай
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ризеспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Адана Демирспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Гёзтепе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Аланьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Гиресунспор
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Галатасарай
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Коньяспор
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Алтай
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Малатьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Гёзтепе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Адана Демирспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гиресунспор
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Газишехир Газиантеп
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|1
|2.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|1
|3.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|3
|2
|0
|4.
|Малатьяспор
|Бюйюк Адем
|2
|0
|1
|5.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0
|2.
|Бешикташ
|Учан Салих
|1
|1
|3.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|5.
|Антальяспор
|Озмерт Хакан
|2
|0