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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Алтай
0:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
51' Гол
Кадыоглу Ферди
0:2
55' Гол
Валенсия Эннер
75' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
90'+8
1
Лис
Матеуш
4
Бьёркандер
Эрик
29
Тиан
Кали
38
Озтюрк
Ибрахим
28
Акча
Мурат
90
Караель
Джебраил
21
Пинарес
Сесар
11
Бамба
Дауда
17
Поко
Андре
7
Leandro
Kappel
2
Надери
Мохаммад
1
Байиндыр
Алтай
30
Сангаре
Назим
16
Кадыоглу
Ферди
41
Салаи
Аттила
3
Ким
Мин-Чжэ
32
Тиссеран
Марсель
5
Соса
Хосе
20
Густаво
Диас
13
Валенсия
Эннер
21
Осайи-Самуэль
Брайт
23
Гюмюшкая
Мухаммед
Алтай
5-4-1
Фенербахче
3-4-3

Ход матча

51'
0:1
Кадыоглу Ферди
(Сангаре Назим)
55'
0:2
Валенсия Эннер
(Кадыоглу Ферди)
58'
Serge Aka
Пинарес Сесар
 
58'
Martín Rodríguez1
Leandro Kappel
 
58'
Yasser Rayan
Бамба Дауда
 
63'
 
Саматта Мбвана
Валенсия Эннер
67'
 
Азиз Сердар
Ким Мин-Чжэ
75'
 
Кадыоглу Ферди
78'
 
Зайц Миха
Осайи-Самуэль Брайт
78'
 
Яндаш Мерт Хакан
Гюмюшкая Мухаммед
84'
Eren Erdogan
Караель Джебраил
 
89'
Пайшау Марку
Поко Андре
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Алтай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 2 0.67
2. Пинарес Сесар 1 0.33
3. Thaciano 1 0.33
4. Тиан Кали 1 0.33
5. Yasser Rayan 1 0.33
6. Martín Rodríguez1 1 0.33
7. Караель Джебраил 0 0
8. Serge Aka 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 2 0.67
2. Озил Месут 1 0.33
3. Кадыоглу Ферди 1 0.33
4. Зайц Миха 1 0.33
5. Кавечи Ирфан 0 0
6. Сангаре Назим 0 0
7. Гюлер Арда 0 0

Карточки

Алтай
# Игрок      
Фенербахче
# Игрок      
1. Сангаре Назим 1 0
2. Тиссеран Марсель 1 0
3. Осайи-Самуэль Брайт 1 0
4. Кадыоглу Ферди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Алтай 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Фенербахче 0 0 0 60% (3) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Алтай Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Аланьяспор 1:4 Алтай Алтай 3:0 Кайсериспор Алтай 1:3 Умраньеспор Антальяспор 0:1 Алтай
Алтай 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Алтай Истанбулспор 0:1 Алтай Алтай 3:2 Истанбулспор Алтай 4:3 Бандырмаспор Умраньеспор 0:1 Алтай Акхисар 2:0 Алтай Алтай 4:1 Аданаспор Османлыспор 2:2 Алтай Алтай 0:1 Болуспор Бурсаспор 1:3 Алтай Алтай 3:0 Менемен Беледиеспор Балыкесирспор 0:3 Алтай Алтай 5:0 Тузласпор Гиресунспор 1:2 Алтай Алтай 1:3 Алтынорду
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче
Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Алтай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фенербахче 3:0 Алтай Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Фенербахче 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Бешикташ 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Галатасарай 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Коньяспор 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Малатьяспор 3 2 0 1 4 - 5 6
8. Касымпаша 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Хатайспор 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Антальяспор 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Кайсериспор 3 1 1 1 2 - 4 4
13. Аланьяспор 3 1 0 2 2 - 9 3
14. Гёзтепе 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Адана Демирспор 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Сивасспор 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Ризеспор 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Гиресунспор 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Касымпаша 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Хатайспор 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Антальяспор 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Коньяспор 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Алтай 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Малатьяспор 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Газишехир Газиантеп 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ризеспор 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сивасспор 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гёзтепе 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Аланьяспор 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Галатасарай 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Коньяспор 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Алтай 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Малатьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Аланьяспор 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Гёзтепе 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Адана Демирспор 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Фатих Карагюмрюк 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сивасспор 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Хатайспор 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Газишехир Газиантеп 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Ризеспор 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 3 0 1
2. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 1
3. Антальяспор Райт Хаджи 3 2 0
4. Малатьяспор Бюйюк Адем 2 0 1
5. Трабзонспор Бакасетас Тасос 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
2. Бешикташ Учан Салих 1 1
3. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
4. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
5. Антальяспор Озмерт Хакан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алтай 0:2 Фенербахче онлайн




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