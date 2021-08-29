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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Кальяри
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
31
Радунович
Борис
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Милан
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Браим 1 1
2. Калабрия Давиде 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 2 (1) 2
2. Марин Рэзван 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Стротман Кевин 1 0
2. Дзаппа Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 100% (1) 0 0 0 0 0
 Кальяри 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан
Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия
Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри

Последние игры между собой

Милан: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Милан 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A
Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Наполи 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Дженоа 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Наполи 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Наполи 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
12. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 18 минут.

    Главный судья: Серра Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Милан 97.7% (130)
    X 2.3% (3)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Кальяри
    1.53
    4.90
    7.79
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Кальяри онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Кальяри

    Исход игры
    Милан
    97.7% (128)
    Ничья
    2.3% (3)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.76% (50)
    Меньше
    61.24% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    34.88% (45)
    Нет
    65.12% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48.1% (63)
    2:1 Милан
    25.2% (33)
    1:0 Милан
    9.9% (13)
    3:1 Милан
    6.1% (8)
    3:0 Милан
    4.6% (6)
    3:2 Милан
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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