Италия: Серия A 2021-2022
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Браим
|1
|1
|2.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|2 (1)
|2
|2.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стротман Кевин
|1
|0
|2.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан
Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия
Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри
Последние игры между собой
Милан: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Наполи
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Наполи
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|4.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Кальяри
Исход игры
Милан
97.7% (128)
Ничья
2.3% (3)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.76% (50)
Меньше
61.24% (79)
Обе команды забьют
Да
34.88% (45)
Нет
65.12% (84)
Популярный счёт
2:0 Милан
48.1% (63)
2:1 Милан
25.2% (33)
1:0 Милан
9.9% (13)
3:1 Милан
6.1% (8)
3:0 Милан
4.6% (6)
3:2 Милан
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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