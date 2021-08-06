Аргентина: Лига професьональ 2021
Сармиенто
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
22' Желтая карточкаGabriel Maximiliano Graciani I
1:0
57' ГолGabriel Maximiliano Graciani I
64' Желтая карточкаFernando Torrent
64' Желтая карточкаБраво Федерико
79' Желтая карточкаGino Infantino
86' Желтая карточкаRicardo Garay
90' Желтая карточкаНуньес Хервасио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
24 Alejo Veliz
-
-
-
40 Lucas Amud
-
41 Julio Luques
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
64'
64'
79'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.2
|2.
|Luciano Gondou
|1
|0.2
|3.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.2
|2.
|Каральо Милтон
|1
|0.2
|3.
|Gaston Avilla
|1
|0.2
|4.
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браво Федерико
|2
|0
|2.
|Braian Salvareschi
|2
|0
|3.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Diego Zabala
|2
|0
|3.
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|4.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|5.
|Fernando Torrent
|1
|0
|6.
|Facundo Almada
|1
|0
|7.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|8.
|Gaston Avilla
|1
|0
|9.
|Gino Infantino
|1
|0
|10.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|11.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Платенсе Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей
Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира
Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Росарио Сентраль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0