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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
22' Желтая карточка
Gabriel Maximiliano Graciani I
1:0
57' Гол
Gabriel Maximiliano Graciani I
64' Желтая карточка
Fernando Torrent
64' Желтая карточка
Браво Федерико
79' Желтая карточка
Gino Infantino
86' Желтая карточка
Ricardo Garay
90' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
90'+7
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
23
Nicolas
Bazzana
18
Braian
Salvareschi
24
Lautaro
Montoya
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Sergio
Quiroga
22
Браво
Федерико
17
Gabriel
Alanis
11
Нуньес
Хервасио
33
Rodrigo
Javier
Salinas
19
Броун
Хорхе
20
Fernando
Torrent
2
Nicolas
Ferreyra
48
Ricardo
Garay
26
Nahuel
Franco
14
Rafael
Sangiovani
16
Mateo
Tanlongo
18
Francesco
Lo
Celso
33
Laurtaro
Giaccone
7
Alan
Marinelli
29
Luca
Martinez
Dupuy
Сармиенто
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.2
2. Luciano Gondou 1 0.2
3. Rodrigo Javier Salinas 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.2
2. Каральо Милтон 1 0.2
3. Gaston Avilla 1 0.2
4. Damian Alberto Martinez 0 0

Карточки

Сармиенто
# Игрок      
1. Браво Федерико 2 0
2. Braian Salvareschi 2 0
3. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Diego Zabala 2 0
3. Emiliano Vecchio 1 0
4. Damian Alberto Martinez 1 0
5. Fernando Torrent 1 0
6. Facundo Almada 1 0
7. Francesco Lo Celso 1 0
8. Gaston Avilla 1 0
9. Gino Infantino 1 0
10. Lautaro Blanco 1 0
11. Rafael Sangiovani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 0 0 0 0 0 100% (1)
 Росарио Сентраль 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Платенсе Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей
Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира
Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Росарио Сентраль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сармиенто 2:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Сармиенто Примера Росарио Сентраль 1:1 Сармиенто Примера Сармиенто 0:1 Росарио Сентраль Примера Б
Росарио Сентраль 0:1 Сармиенто Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Клуб Атлетико Эстудиантес 4 2 0 2 9 - 5 6
11. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
13. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
15. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
17. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
16. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 4 - 1 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
20. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
21. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
11. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Габриэль Грасиани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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