Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 72'
Платенсе
51' Желтая карточкаFacundo Cardozo
38
Franco
Negri
13
Juan
Sforza
17
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|2
|0.4
|2.
|Justo Giani
|1
|0.2
|3.
|Игнасио Скокко
|1
|0.2
|4.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.2
|5.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.2
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансилья Брайан
|1
|0.2
|2.
|Matias Tissera
|1
|0.2
|3.
|Augusto Schott
|1
|0.2
|4.
|Куручет Факундо
|0
|0
|5.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|3.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|4.
|Justo Giani
|1
|0
|5.
|Juan Sforza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|2.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|3.
|Mauro Bogado
|1
|0
|4.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|5.
|Ivan Gomez
|1
|0
|6.
|Мансилья Брайан
|1
|0
|7.
|Matias Tissera
|1
|0
|8.
|Augusto Schott
|1
|0
|9.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|10.
|Tiago Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
|Платенсе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =7 -7Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Платенсе Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе
Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Платенсе
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Платенсе
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Платенсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0