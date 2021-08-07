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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Платенсе
0'
51' Желтая карточка
Facundo Cardozo
1:0
87' Гол
Игнасио Скокко
90' Желтая карточка
Jeronimo Cacciabue
90' Желтая карточка
Pablo Gerzel
90' Желтая карточка
Franco Negri
90'+6
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
36
Nicolas
Castro
17
Justo
Giani
32
Игнасио
Скокко
9
Кристальдо
Хонатан
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
33
Nicolas
Zalazar
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
10
Franco
Baldassarra
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
18
Horacio
Tijanovich
25
Куручет
Факундо
9
Мансилья
Брайан
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 2 0.4
2. Игнасио Скокко 2 0.4
3. Justo Giani 1 0.2
4. Juan Fernando Garro 1 0.2
5. Кристальдо Хонатан 1 0.2
6. Gabriel Compagnucci 1 0.2
Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансилья Брайан 1 0.2
2. Matias Tissera 1 0.2
3. Augusto Schott 1 0.2
4. Куручет Факундо 0 0
5. Nicolas Zalazar 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Кристальдо Хонатан 0 1
3. Julian Fernandez II 1 0
4. Franco Negri 1 0
5. Jeronimo Cacciabue 1 0
6. Justo Giani 1 0
7. Juan Sforza 1 0
Платенсе
# Игрок      
1. Facundo Cardozo 2 0
2. Де Оливера Хорхе 0 1
3. Mauro Bogado 1 0
4. Hernan Lamberti 1 0
5. Ivan Gomez 1 0
6. Мансилья Брайан 1 0
7. Matias Tissera 1 0
8. Augusto Schott 1 0
9. Pablo Gerzel 1 0
10. Franco Baldassarra 1 0
11. Tiago Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 12.5% (1) 0 0 0 50% (4) 37.5% (3)
 Платенсе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Платенсе Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе
Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
6. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Клуб Атлетико Эстудиантес 4 2 0 2 9 - 5 6
11. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
13. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
15. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
17. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 4 - 1 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
20. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
21. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
21. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Платенсе онлайн




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