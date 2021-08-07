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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
0:0
Первый тайм: 12'
Тальерес Кордоба
0' 12'
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
22
Juan
Alvarez2
15
Lautaro
Rios
8
Giuliano
Galoppo
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
18
Ramiro
Enrique
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
16
Francis
Mac
Allister
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
9
Майкл
Сантос
Банфилд
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giuliano Galoppo 1 0.2
2. Juan Manuel Cruz 1 0.2
3. Ramiro Enrique 1 0.2
4. Joel Sonora 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.4
2. Майкл Сантос 1 0.2
3. Diego Valoyes 1 0.2
4. Enzo Hernan Diaz 1 0.2
5. Diego Garcia VI 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 2 0
2. Valentin Barbero 1 0
3. Emanuel Coronel 1 0
4. Giuliano Galoppo 1 0
5. Ramiro Enrique 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 2 0
2. Enzo Hernan Diaz 2 0
3. Francis Mac Allister 1 0
4. Diego Valoyes 1 0
5. Nahuel Tenaglia 1 0
6. Federico Navarro 1 0
7. Julian Malatini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Тальерес Кордоба 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд
Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба
Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Кубок Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Суперлига
Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Тальерес Кордоба Примера Б Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
6. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Банфилд 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
11. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
15. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
17. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Тальерес Кордоба 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Тальерес Кордоба 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
16. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
20. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
21. Банфилд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
21. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
23. Тальерес Кордоба 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Тальерес Кордоба
2.74
3.06
2.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Тальерес Кордоба онлайн




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