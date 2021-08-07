Аргентина: Лига професьональ 2021
Банфилд
0:0
Первый тайм: 12'
Тальерес Кордоба
15
Lautaro
Rios
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.2
|2.
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.2
|3.
|Ramiro Enrique
|1
|0.2
|4.
|Joel Sonora
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0.4
|2.
|Майкл Сантос
|1
|0.2
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.2
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.2
|5.
|Diego Garcia VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|2
|0
|2.
|Valentin Barbero
|1
|0
|3.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|2
|0
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|3.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|4.
|Diego Valoyes
|1
|0
|5.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0
|6.
|Federico Navarro
|1
|0
|7.
|Julian Malatini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Тальерес Кордоба
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд
Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба
Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Банфилд
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|21.
|Банфилд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|21.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0