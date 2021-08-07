Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
3:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
1:0
21' Гол в свои воротаFederico Gattoni
38' Желтая карточкаFederico Gattoni
2:0
43' ГолФернандо Андре Маркес
3:0
45' ГолLucas Esquivel
19
Mauro
Pitton
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
21'
1:0
38'
43'
45'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.2
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.2
|3.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.4
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.2
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.2
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.2
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Emanuel Britez
|1
|1
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|4.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|5.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Перуцци Джино
|3
|0
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Ортигоса Нестор
|1
|0
|5.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|6.
|Alexander Diaz
|1
|0
|7.
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс
Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо
Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Сан-Лоренсо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Сан-Лоренсо
|0:3
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|15.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|16.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|3:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|24.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|0:3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|16.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|18.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|20.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|21.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сан-Лоренсо
|0:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0