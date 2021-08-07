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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
4:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Federico Gattoni
38' Желтая карточка
Federico Gattoni
2:0
44' Гол
Фернандо Андре Маркес
3:0
45' Гол
Lucas Esquivel
55' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
4:0
86' Гол
Cristian Insaurralde
90'+4
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
28
Juan
Portillo
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
19
Mauro
Pitton
10
Martin
Ezequiel
Canete
37
Lucas
Esquivel
34
Kevin
Zenon
9
Фернандо
Андре
Маркес
29
Daniel
Juarez
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
2
Донатти
Алехандро
22
Gabriel
Rojas1
20
Ортигоса
Нестор
5
Yeison
Gordillo
34
Julian
Palacios
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
33
Alexander
Diaz
Унион Санта-Фе
3-4-1-2
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.4
2. Martin Ezequiel Canete 1 0.2
3. Cristian Insaurralde 1 0.2
4. Lucas Esquivel 1 0.2
5. Juan Manuel Garcia 0 0
6. Federico Vera 0 0
7. Gaston Gonzalez2 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.4
2. Перуцци Джино 1 0.2
3. Alexis Sabella 1 0.2
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.2
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Emanuel Britez 1 1
3. Корвалан Клаудио 1 0
4. Juan Manuel Garcia 1 0
5. Nicolas Cordero 1 0
6. Martin Ezequiel Canete 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Gabriel Rojas1 2 1
2. Перуцци Джино 3 0
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Ортигоса Нестор 1 0
5. Nicolas Fernandez I 1 0
6. Federico Gattoni 1 0
7. Alexander Diaz 1 0
8. Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 0 0 40% (2) 0 0 60% (3)
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс
Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо
Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Сан-Лоренсо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Сан-Лоренсо 3:2 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 4:2 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Сан-Лоренсо Примера Унион Санта-Фе 1:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:1 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Ланус 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
5. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
15. Уракан 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
18. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
19. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
20. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
21. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
22. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
24. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
25. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Уракан 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
16. Ланус 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
17. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
18. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
21. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
23. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Ланус 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Уракан 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
22. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Lucas Esquivel бьет в цель!
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Federico Gattoni получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Federico Gattoni уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо онлайн




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