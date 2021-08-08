Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
1:1
Второй тайм: 64'
Ривер Плейт
0'
14' Желтая карточка
Армани Франко
1:0
16' Пенальти
Martin Ojeda
1:1
50' Гол
Альварес Хулиан
64'
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
25
Nestor
Breitenbruch
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
33
Ezequiel
Bullaude
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
16
Matias
Ramirez
1
Армани
Франко
16
Alex
Vigo
4
Майдана
Джонатан
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
8
Agustin
Palavecino
13
Зидан
Энцо
26
Jose
Antonio
Paradela
30
Benjamin
Rollheiser
9
Альварес
Хулиан
15
Federico
Girotti
Годой Крус
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 2 (1) 0.4
2. Matias Ramirez 1 0.2
3. Sebastian Lomonaco 1 0.2
4. Ezequiel Bullaude 1 0.2
5. Bruno Sosa 1 0.2
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 3 0.6
2. Суарес Матиас 2 0.4
3. Braian Romero 2 0.4
4. Сукулини Бруно 1 0.2
5. Диас Пауло 1 0.2
6. Альварес Хулиан 1 0.2
7. Fabricio Angileri 0 0
8. Пинола Хавьер II 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Guillermo Luis Ortiz 2 0
2. Nestor Breitenbruch 2 0
3. Elias Sebastian Lopez 2 0
4. Bruno Sosa 2 0
5. Перес Дамиан 1 0
6. Matias Ramirez 1 0
7. Juan Espinola 1 0
8. Manuel Llano 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 3 0
2. Суарес Матиас 1 0
3. Армани Франко 1 0
4. Диас Пауло 1 0
5. Рохас Роберт 1 0
6. Alex Vigo 1 0
7. Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 0 0 0 0 40% (2) 60% (3)
 Ривер Плейт 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль
Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Касерос
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ривер Плейт: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Лига професиональ Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Кубок Диего Марадоны Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Диего Марадоны Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Суперлига
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Ривер Плейт 1:1 5 2 2 1 10 - 4 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Годой Крус 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Эстудиантес Касерос 4 2 0 2 9 - 5 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
15. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
16. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
18. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
22. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
24. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
25. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
12. Ривер Плейт 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
14. Годой Крус 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
16. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
21. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
22. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
23. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ривер Плейт 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
22. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Мартин Ойеда из команды Годой Крус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    14'
    Армани Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ривер Плейт
5.00
3.98
2.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Ривер Плейт онлайн




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