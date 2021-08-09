Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 19'
Эстудиантес Касерос
12
Jonathan
Bay
19
Айови
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Matias MierПолузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.4
|2.
|Мартинес Алекс
|1
|0.2
|3.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|4
|0.8
|2.
|Juan Apaolaza
|2
|0.4
|3.
|Leonardo Godoy
|1
|0.2
|4.
|Ногера Фабьян
|1
|0.2
|5.
|Leandro Diaz III
|1
|0.2
|6.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|7.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|8.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|9.
|Gustavo Del Prete
|0
|0
|10.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Milton Gimenez
|3
|0
|2.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|3.
|Oscar Salomon
|2
|0
|4.
|Hernan Lopez
|0
|1
|5.
|Cristian Vega
|1
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|7.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|8.
|Jonathan Bay
|1
|0
|9.
|Federico Andueza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паскини Николас
|1
|0
|2.
|Ногера Фабьян
|1
|0
|3.
|Juan Apaolaza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Эстудиантес Касерос
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =11 -3Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба
Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Платенсе Эстудиантес Касерос 2:1 Депортиво Майпу Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эстудиантес Касерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Колон
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|9
|7.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|8.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|11.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|21.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|22.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Альдосиви
|Gaston Lodico
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0