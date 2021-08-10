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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
1:2
Конец матча
Эстудиантес Касерос
0'
0:1
25' Гол
Juan Apaolaza
40' Желтая карточка
Oscar Salomon
45' Желтая карточка
Federico Andueza
56' Желтая карточка
Juan Cruz III
69' Желтая карточка
Паскини Николас
77' Желтая карточка
Айови Хайме
0:2
85' Гол
Gustavo Del Prete
88' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:2
90' Пенальти
Milton Gimenez
90'+6
32
Andres
Mehring
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
43
Эстевес
Науэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
14
Санчес-Миньо
Хуан
19
Айови
Хайме
16
Juan
Apaolaza
Сентраль Кордоба Росарио
3-4-2-1
Эстудиантес Касерос
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 3 (2) 0.6
2. Мартинес Алекс 1 0.2
3. Gonzalo Bettini 0 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 4 0.8
2. Juan Apaolaza 3 0.6
3. Leonardo Godoy 1 0.2
4. Gustavo Del Prete 1 0.2
5. Ногера Фабьян 1 0.2
6. Leandro Diaz III 1 0.2
7. Сукуи Фернандо 0 0
8. Санчес-Миньо Хуан 0 0
9. Jorge Rodriguez I 0 0
10. Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Milton Gimenez 3 0
2. Oscar Salomon 3 0
3. Alejandro Maciel 2 0
4. Federico Andueza 2 0
5. Hernan Lopez 0 1
6. Cristian Vega 1 0
7. Gonzalo Bettini 1 0
8. Juan Daniel Galeano 1 0
9. Jonathan Bay 1 0
10. Juan Cruz III 1 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Паскини Николас 2 0
2. Айови Хайме 1 0
3. Сукуи Фернандо 1 0
4. Ногера Фабьян 1 0
5. Juan Apaolaza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба Росарио 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Эстудиантес Касерос 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба
Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос
Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Платенсе Эстудиантес Касерос 2:1 Депортиво Майпу Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эстудиантес Касерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Эстудиантес Касерос Лига професиональ Эстудиантес Касерос 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 4:0 Сентраль Кордоба Росарио Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 5 - 1 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
3. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Колон 5 3 1 1 6 - 6 10
5. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Альдосиви 5 3 0 2 4 - 5 9
8. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
9. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Химнасия Ла-Плата 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
12. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
13. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Атлетико Тукуман 5 2 1 2 5 - 6 7
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Аргентинос Хуниорс 5 1 3 1 3 - 3 6
18. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
20. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
21. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
22. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
23. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Federico Andueza получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Leonardo Sequeira уходит с поля. Pablo Arganaraz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    40'
    Oscar Salomon получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Juan Apaolaza бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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