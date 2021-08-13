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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:0
Первый тайм: 31'
Химнасия Ла-Плата
0'
12' Желтая карточка
Leonardo Morales
30' Желтая карточка
Manuel Insurralde
31'
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
3
Gonzalo
Piovi
24
Nahuel
Gallardo
14
Лертора
Федерико
16
Cristian
Ferreira2
11
Кастро
Алексис
29
Rodrigo
Aliendro
35
Facundo
Farias
23
Cristian
Bernardi
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
10
Алеман
Брайн
27
Manuel
Insurralde
15
Harrinson
Mancilla
22
Matias
Miranda
43
Erik
Ramirez
39
Alexis
Dominguez
Колон
4-1-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

Ход матча

12'
 
Leonardo Morales
30'
 
Manuel Insurralde

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 2 (2) 0.33
2. Wilson Morelo 1 0.17
3. Rodrigo Aliendro 1 0.17
4. Cristian Ferreira2 1 0.17
5. Yeiler Goez 1 0.17
6. Мура Факундо 0 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матеас Перез Гарсия 2 0.33
2. Guillermo Fratta 2 0.33
3. Leonardo Morales 1 0.17
4. Алеман Брайн 1 0.17
5. Leandro Contin 0 0
6. Francisco Gerometta 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Лертора Федерико 2 0
3. Rafael Delgado 2 0
4. Facundo Garces 2 0
5. Facundo Farias 2 0
6. Gonzalo Piovi 0 1
7. Кастро Алексис 1 0
8. Lucas Beltrain 1 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Francisco Gerometta 2 0
2. Leonardo Morales 1 0
3. Nery Leyes 1 0
4. Leandro Contin 1 0
5. Guillermo Fratta 1 0
6. Manuel Insurralde 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Химнасия Ла-Плата 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус
Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Колон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Кубок Диего Марадоны Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Суперлига Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига
Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 5 - 1 11
2. Колон 0:0 6 3 2 1 6 - 6 11
3. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Альдосиви 5 3 0 2 4 - 5 9
8. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
9. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
10. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
12. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
13. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Атлетико Тукуман 5 2 1 2 5 - 6 7
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Аргентинос Хуниорс 5 1 3 1 3 - 3 6
18. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Уракан 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Колон 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
18. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
19. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
22. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
23. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Manuel Insaurralde получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Leonardo Morales получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.00
3.48
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн




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