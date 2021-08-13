Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
0:0
Первый тайм: 31'
Химнасия Ла-Плата
12' Желтая карточкаLeonardo Morales
30' Желтая карточкаManuel Insurralde
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
Ход матча
12'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.33
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.17
|3.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.17
|4.
|Cristian Ferreira2
|1
|0.17
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.17
|6.
|Мура Факундо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.33
|2.
|Guillermo Fratta
|2
|0.33
|3.
|Leonardo Morales
|1
|0.17
|4.
|Алеман Брайн
|1
|0.17
|5.
|Leandro Contin
|0
|0
|6.
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Лертора Федерико
|2
|0
|3.
|Rafael Delgado
|2
|0
|4.
|Facundo Garces
|2
|0
|5.
|Facundo Farias
|2
|0
|6.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|7.
|Кастро Алексис
|1
|0
|8.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|2.
|Leonardo Morales
|1
|0
|3.
|Nery Leyes
|1
|0
|4.
|Leandro Contin
|1
|0
|5.
|Guillermo Fratta
|1
|0
|6.
|Manuel Insurralde
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус
Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =8 -6Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|2.
|Колон
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|10.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|12.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Колон
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|19.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0