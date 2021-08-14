Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 83'
Альдосиви
0:1
33' ГолКаутеруссио Мартин
33' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
40' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
43' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
1:1
50' ГолAugusto Lotti
1:1
53' Не забитый пенальтиLeonardo Heredia
56' Желтая карточкаМуссис Франко
1:2
58' ГолКаутеруссио Мартин
75' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
33'
33'
40'
43'
50'
1:1
53'
1:1
56'
58'
75'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.5
|2.
|Augusto Lotti
|1
|0.17
|3.
|Leonardo Heredia
|1
|0.17
|4.
|Guillermo Acosta
|1
|0.17
|5.
|Gabriel Risso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gaston Lodico
|3
|0.5
|2.
|Каутеруссио Мартин
|2
|0.33
|3.
|Brian Guzman
|1
|0.17
|4.
|Андрада Федерико
|0
|0
|5.
|Malcom Braida
|0
|0
|6.
|Federico Gino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муссис Франко
|3
|0
|2.
|Nicolas Lamendola
|1
|1
|3.
|Marcos Valor
|1
|1
|4.
|Эрбес Кристиан
|2
|0
|5.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|6.
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|7.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|8.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|9.
|Renzo Tesuri
|1
|0
|10.
|Augustin Lagos
|1
|0
|11.
|Abel Bustos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joaquin Indacoechea
|1
|1
|2.
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|3.
|Ромеро Гастон
|2
|0
|4.
|Leandro Maciel
|2
|0
|5.
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|6.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|7.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|8.
|Девекки Хосе
|1
|0
|9.
|Federico Gino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Альдосиви
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан
Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 0:1 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Альдосиви Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:0 Атлетико Тукуман Националь Б Альдосиви 0:3 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 2:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Альдосиви
|2:1
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|12
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|7.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|9.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|16.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|19.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|16.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|20.
|Альдосиви
|2:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|5.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|3
|0