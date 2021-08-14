  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 83'
Альдосиви
0'
0:1
33' Гол
Каутеруссио Мартин
33' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
40' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
43' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
1:1
50' Гол
Augusto Lotti
1:1
53' Не забитый пенальти
Leonardo Heredia
56' Желтая карточка
Муссис Франко
1:2
58' Гол
Каутеруссио Мартин
75' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
81' Желтая карточка
 83'
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
27
Вергини
Сантьяго
6
Mauro
Osores
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
10
Leonardo
Heredia
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
Атлетико Тукуман
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.5
2. Augusto Lotti 1 0.17
3. Leonardo Heredia 1 0.17
4. Guillermo Acosta 1 0.17
5. Gabriel Risso 0 0
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gaston Lodico 3 0.5
2. Каутеруссио Мартин 2 0.33
3. Brian Guzman 1 0.17
4. Андрада Федерико 0 0
5. Malcom Braida 0 0
6. Federico Gino 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Муссис Франко 3 0
2. Nicolas Lamendola 1 1
3. Marcos Valor 1 1
4. Эрбес Кристиан 2 0
5. Ramiro Carrera 2 0
6. Marcelo Ortiz 2 0
7. Вергини Сантьяго 1 0
8. Guillermo Acosta 1 0
9. Renzo Tesuri 1 0
10. Augustin Lagos 1 0
11. Abel Bustos 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Joaquin Indacoechea 1 1
2. Инсуа Эмануэль 2 0
3. Ромеро Гастон 2 0
4. Leandro Maciel 2 0
5. Emanuel Iniguez 2 0
6. Инсуа Эмилиано 1 0
7. Jonathan Zacaria 1 0
8. Девекки Хосе 1 0
9. Federico Gino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 Альдосиви 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан
Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 0:1 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Атлетико Тукуман 1:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Альдосиви Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:0 Атлетико Тукуман Националь Б Альдосиви 0:3 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 2:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
2. Альдосиви 2:1 6 4 0 2 6 - 6 12
3. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 5 - 1 11
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
7. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
9. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Ривер Плейт 5 2 1 2 10 - 5 7
13. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Атлетико Тукуман 1:2 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
16. Банфилд 5 1 3 1 3 - 3 6
17. Аргентинос Хуниорс 5 1 3 1 3 - 3 6
18. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
19. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
25. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 0 - 2 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
5. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
16. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
17. Атлетико Тукуман 1:2 3 1 1 1 2 - 2 4
18. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
20. Альдосиви 2:1 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
22. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
23. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2:1 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 1:2 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
4. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
5. Уракан Jonathan Galvan 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Marcelo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Альдосиви
10.00
3.64
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:2 Альдосиви онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 