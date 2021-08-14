Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 58'
Банфилд
1:0
53' ГолNicolas Reniero
24
Elias
Gomez
19
Alexis
Sosa
15
Lautaro
Rios
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
53'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Villalba
|1
|0.17
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.17
|3.
|Matias Romero1
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.17
|2.
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.17
|3.
|Ramiro Enrique
|1
|0.17
|4.
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|2
|0
|2.
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|3.
|Cesar Florentin
|2
|0
|4.
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|5.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|6.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|7.
|Luciano Gomez
|1
|0
|8.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|9.
|Matias Romero1
|1
|0
|10.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|11.
|Lautro Ovando
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|3
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|1
|1
|3.
|Emanuel Coronel
|2
|0
|4.
|Valentin Barbero
|1
|0
|5.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|6.
|Ramiro Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Банфилд
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Банфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Банфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Банфилд 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|7.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|10.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Банфилд
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|19.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|13.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|19.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|5.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|3
|0