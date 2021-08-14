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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
52' Гол
Nicolas Reniero
62' Желтая карточка
Lautaro Rios
2:0
62' Пенальти
Gabriel Carabajal
68' Красная карточка
Alexis Sosa
79' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90' Красная карточка
Кабрера Хавьер
90'+6
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
22
Калински
Энсо
24
Elias
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
27
Ауче
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
19
Alexis
Sosa
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
15
Lautaro
Rios
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
18
Ramiro
Enrique
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Банфилд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.17
2. Lucas Villalba 1 0.17
3. Nicolas Reniero 1 0.17
4. Mateo Agustin Coronel 1 0.17
5. Matias Romero1 1 0.17
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giuliano Galoppo 1 0.17
2. Juan Manuel Cruz 1 0.17
3. Ramiro Enrique 1 0.17
4. Joel Sonora 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Jonathan David Gomez 2 0
2. Lucas Villalba 2 0
3. Kevin Mac Allister 2 0
4. Cesar Florentin 2 0
5. Кабрера Хавьер 0 1
6. Miguel Angel Torren 1 0
7. Ауче Габриэль 1 0
8. Luciano Gomez 1 0
9. Nicolas Reniero 1 0
10. Matias Romero1 1 0
11. Marco Di Cesare 1 0
12. Lautro Ovando 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 4 0
2. Alexis Maldonado 1 1
3. Emanuel Coronel 2 0
4. Alexis Sosa 0 1
5. Valentin Barbero 1 0
6. Giuliano Galoppo 1 0
7. Ramiro Enrique 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Банфилд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Лига професиональ Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Суперлига Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Банфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Банфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Банфилд 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
2. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
6. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
7. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
10. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
12. Ривер Плейт 0:0 6 2 2 2 10 - 5 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Велес Сарсфилд 0:0 6 0 4 2 0 - 2 4
25. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
6. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Ривер Плейт 0:0 4 1 2 1 6 - 3 5
12. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
15. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
18. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
19. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
22. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
23. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 4 0
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд онлайн




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