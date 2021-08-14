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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 44'
Велес Сарсфилд
0'
15' Желтая карточка
Каско Милтон
44'
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
3
Fabricio
Angileri
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
8
Agustin
Palavecino
9
Альварес
Хулиан
19
Braian
Romero
7
Суарес
Матиас
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
35
Касерес
Сантьяго
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Ривер Плейт
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Ход матча

15'
Каско Милтон
 

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 3 0.5
2. Суарес Матиас 2 0.33
3. Braian Romero 2 0.33
4. Сукулини Бруно 1 0.17
5. Диас Пауло 1 0.17
6. Альварес Хулиан 1 0.17
7. Fabricio Angileri 0 0
8. Пинола Хавьер II 0 0
9. Benjamin Rollheiser 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 3 0
2. Каско Милтон 2 0
3. Суарес Матиас 1 0
4. Армани Франко 1 0
5. Диас Пауло 1 0
6. Рохас Роберт 1 0
7. Jose Antonio Paradela 1 0
8. Alex Vigo 1 0
9. Benjamin Rollheiser 1 0
10. Мартинес Эктор II 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Damian Fernandez 1 1
2. Адриан Рикардо 1 1
3. Cristian Alberto Tarragona 2 0
4. Juan Martin Lucero 1 0
5. Matias De los Santos II 1 0
6. Касерес Сантьяго 1 0
7. Miguel Brizuela 1 0
8. Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан
Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба Росарио 0:5 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд
Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:0 Велес Сарсфилд Примера
Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт Примера Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Ривер Плейт Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Ривер Плейт Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
2. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
6. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
7. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
10. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
11. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
12. Ривер Плейт 0:0 6 2 2 2 10 - 5 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Велес Сарсфилд 0:0 6 0 4 2 0 - 2 4
25. Росарио Сентраль 5 1 0 4 3 - 6 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
6. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Ривер Плейт 0:0 4 1 2 1 6 - 3 5
12. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
15. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
17. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
18. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
19. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
22. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
23. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 4 0
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Велес Сарсфилд
1.87
3.62
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд онлайн




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