Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
15' Желтая карточкаКаско Милтон
1:0
50' ГолЗидан Энцо
65' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
80' Желтая карточкаAgustin Fontana
90' Желтая карточкаАрмани Франко
2:0
90' ГолBraian Romero
90' Желтая карточкаBraian Romero
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Alex Vigo
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
15'
50'
1:0
65'
80'
90'
90'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.5
|2.
|Суарес Матиас
|2
|0.33
|3.
|Braian Romero
|2
|0.33
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.17
|5.
|Диас Пауло
|1
|0.17
|6.
|Альварес Хулиан
|1
|0.17
|7.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|8.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|9.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|2.
|Каско Милтон
|2
|0
|3.
|Суарес Матиас
|1
|0
|4.
|Армани Франко
|1
|0
|5.
|Диас Пауло
|1
|0
|6.
|Рохас Роберт
|1
|0
|7.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|8.
|Alex Vigo
|1
|0
|9.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|10.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Damian Fernandez
|1
|1
|2.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|3.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|4.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|5.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|6.
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|7.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|8.
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан
Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба Росарио 0:5 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд
Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Ривер Плейт Примера Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Ривер Плейт Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|5.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|11.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1