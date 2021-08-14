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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 12'
Индепендьенте Авельянеда
0' 12'
19
Броун
Хорхе
20
Fernando
Torrent
2
Nicolas
Ferreyra
48
Ricardo
Garay
26
Nahuel
Franco
14
Rafael
Sangiovani
41
Julio
Luques
18
Francesco
Lo
Celso
27
Gino
Infantino
30
Michael
Covea
29
Luca
Martinez
Dupuy
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
15
Alan
Sonora
34
Паласиос
Себастьян
10
Alan
Velasco
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
Росарио Сентраль
4-4-1-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.17
2. Каральо Милтон 1 0.17
3. Gaston Avilla 1 0.17
4. Damian Alberto Martinez 0 0
Индепендьенте Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 2 0.33
2. Роа Андрес Фелипе 2 0.33
3. Инсаурральде Хуан 1 0.17
4. Паласиос Себастьян 0 0
5. Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Diego Zabala 2 0
3. Emiliano Vecchio 1 0
4. Damian Alberto Martinez 1 0
5. Fernando Torrent 1 0
6. Facundo Almada 1 0
7. Ricardo Garay 1 0
8. Francesco Lo Celso 1 0
9. Gaston Avilla 1 0
10. Gino Infantino 1 0
11. Lautaro Blanco 1 0
12. Rafael Sangiovani 1 0
Индепендьенте Авельянеда
# Игрок      
1. Роа Андрес Фелипе 2 0
2. Инсаурральде Хуан 1 0
3. Соса Себастьян 1 0
4. Lucas Daniel Romero 1 0
5. Sergio Barreto 1 0
6. Thomas Ortega 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Росарио Сентраль 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Индепендьенте Авельянеда 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Гуабира 1:3 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Индепендьенте Авельянеда: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Индепендьенте Авельянеда 5:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Индепендьенте Авельянеда Примера
Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Авельянеда Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
2. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 3 3 0 5 - 1 12
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
10. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 3 - 1 8
11. Патронато Парана 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 6 8
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Тальерес Кордоба 5 2 1 2 6 - 5 7
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 5 - 6 5
21. Арсенал Саранди 5 1 2 2 4 - 9 5
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 0 4 1 2 - 4 4
24. Росарио Сентраль 0:0 6 1 1 4 3 - 6 4
25. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
26. Платенсе 5 0 2 3 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
14. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Росарио Сентраль 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
19. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
20. Эстудиантес Касерос 2 1 0 1 4 - 1 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
23. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
25. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0
26. Росарио Сентраль 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
4. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
5. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 4 0
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 2 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
4.70
3.50
1.88
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