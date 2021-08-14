Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 12'
Индепендьенте Авельянеда
19
Броун
Хорхе
41
Julio
Luques
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Julio LuquesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
40 Lucas Amud
-
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Matias SosaПолузащитник
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
26 Zarza
-
11 Gaston Togni
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.17
|2.
|Каральо Милтон
|1
|0.17
|3.
|Gaston Avilla
|1
|0.17
|4.
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|2
|0.33
|2.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0.33
|3.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.17
|4.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|5.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Diego Zabala
|2
|0
|3.
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|4.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|5.
|Fernando Torrent
|1
|0
|6.
|Facundo Almada
|1
|0
|7.
|Ricardo Garay
|1
|0
|8.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|9.
|Gaston Avilla
|1
|0
|10.
|Gino Infantino
|1
|0
|11.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|12.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|2.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0
|3.
|Соса Себастьян
|1
|0
|4.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|5.
|Sergio Barreto
|1
|0
|6.
|Thomas Ortega
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Гуабира 1:3 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Индепендьенте Авельянеда: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|5.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|11.
|Патронато Парана
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|26.
|Платенсе
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Касерос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|2
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1