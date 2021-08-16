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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1:0
16' Гол
Enzo Hernan Diaz
18' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
24' Желтая карточка
Carlos Auzqui
30' Желтая карточка
Сапата Кристиан
34' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
2:0
45' Гол
Hector Fertoli
65' Красная карточка
Перуцци Джино
90' Красная карточка
Siro Rosane
90'+6
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
10
Hector
Fertoli
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
23
Mateo
Retegui
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
32
Francisco
Flores
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
20
Ортигоса
Нестор
8
Diego
Rodriguez
IV
34
Julian
Palacios
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
9
Ди
Санто
Франко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.33
2. Enzo Hernan Diaz 2 0.33
3. Майкл Сантос 1 0.17
4. Hector Fertoli 1 0.17
5. Diego Valoyes 1 0.17
6. Angelo Martino 1 0.17
7. Мендез Начо 0 0
8. Diego Garcia VI 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.33
2. Перуцци Джино 1 0.17
3. Alexis Sabella 1 0.17
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.17
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Nahuel Tenaglia 3 0
2. Рафа II 2 0
3. Diego Valoyes 2 0
4. Enzo Hernan Diaz 2 0
5. Carlos Auzqui 1 0
6. Francis Mac Allister 1 0
7. Federico Navarro 1 0
8. Julian Malatini 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Siro Rosane 0 1
5. Ортигоса Нестор 1 0
6. Сапата Кристиан 1 0
7. Nicolas Fernandez I 1 0
8. Federico Gattoni 1 0
9. Alexander Diaz 1 0
10. Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2)
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Торнео де Верано Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 4:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
3. Эстудиантес Касерос 6 4 0 2 12 - 6 12
4. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
5. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
7. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
10. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
11. Годой Крус 5 3 0 2 7 - 6 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
16. Сармиенто 5 2 0 3 2 - 6 6
17. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
21. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
23. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 5 - 7 4
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
10. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
11. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
12. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
13. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
15. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
17. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
3. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
4. Банфилд Lautaro Rios 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Nahuel Tenaglia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сапата Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Карлос Аузки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Enzo Hernan Diaz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо онлайн




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