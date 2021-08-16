Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
1:0
16' ГолEnzo Hernan Diaz
18' Желтая карточкаGabriel Rojas1
24' Желтая карточкаCarlos Auzqui
30' Желтая карточкаСапата Кристиан
34' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
2:0
45' ГолHector Fertoli
65' Красная карточкаПеруцци Джино
90' Красная карточкаSiro Rosane
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
42 Mateo Mamani
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Bruno PittonПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
16'
18'
24'
30'
34'
45'
2:0
65'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0.33
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.33
|3.
|Майкл Сантос
|1
|0.17
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.17
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.17
|6.
|Angelo Martino
|1
|0.17
|7.
|Мендез Начо
|0
|0
|8.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.33
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.17
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.17
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.17
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|2.
|Рафа II
|2
|0
|3.
|Diego Valoyes
|2
|0
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|5.
|Carlos Auzqui
|1
|0
|6.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|7.
|Federico Navarro
|1
|0
|8.
|Julian Malatini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Siro Rosane
|0
|1
|5.
|Ортигоса Нестор
|1
|0
|6.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|7.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|8.
|Federico Gattoni
|1
|0
|9.
|Alexander Diaz
|1
|0
|10.
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =5 -6Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|5.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|7.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Годой Крус
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|16.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|17.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|12.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1