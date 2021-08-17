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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
4:2
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
28' Гол
Rodrigo Contreras
2:0
34' Гол
Пиццини Франсиско
2:1
37' Гол
Jonathan Torres
51' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
58' Желтая карточка
Julian Chicco
69' Желтая карточка
Braian Salvareschi
3:1
75' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi
84' Желтая карточка
Hugo Fernandez
90' Желтая карточка
Nicolas Bazzana
3:2
90' Гол
Jonathan Torres
4:2
90' Гол
Барриос Лукас
90'+6
22
Унсаин
Луис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
2
Adonis
Frias
14
Nicolas
Tripicchio
13
Сото
Алексис
29
Пиццини
Франсиско
31
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
33
Rodrigo
Contreras
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
23
Nicolas
Bazzana
18
Braian
Salvareschi
24
Lautaro
Montoya
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
22
Браво
Федерико
10
Sergio
Quiroga
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
11
Нуньес
Хервасио
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 2 0.33
2. Rodrigo Contreras 2 0.33
3. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.17
4. Барриос Лукас 1 0.17
5. Walter Bou 1 0.17
6. Miguel Merentiel 1 0.17
7. Gabriel Hachen 0 0
8. Hugo Ezequiel Silva 0 0
9. Facundo Gutierrez 0 0
Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Torres 2 0.33
2. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.17
3. Luciano Gondou 1 0.17
4. Rodrigo Javier Salinas 0 0
5. Gabriel Alanis 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Matías Rodríguez I 3 0
2. Nicolas Tripicchio 2 0
3. Кардона Томас 2 0
4. Adonis Frias 2 0
5. Rodrigo Contreras 1 0
6. Miguel Merentiel 1 0
7. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
8. Hugo Fernandez 1 0
9. Lautaro Tomas Escalante 1 0
10. Franco Paredes 1 0
Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 3 0
2. Браво Федерико 2 0
3. Нуньес Хервасио 1 0
4. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
5. Julian Chicco 1 0
6. Nicolas Bazzana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2)
 Сармиенто 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус
Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто
Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Лига професиональ Сармиенто 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Сармиенто 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:0 Сармиенто Примера Б
Сармиенто 2:4 Дефенса и Хустисия Примера Б Сармиенто 2:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 1:1 Сармиенто Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Ланус 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
4. Эстудиантес Касерос 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
6. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
7. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
10. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
11. Годой Крус 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
16. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 9 - 9 7
17. Сармиенто 6 2 0 4 4 - 10 6
18. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
19. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Ланус 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
11. Годой Крус 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
12. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
13. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
14. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
19. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ланус 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
21. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
3. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
4. Банфилд Lautaro Rios 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jonathan Torres бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Пиццини Франсиско бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Rodrigo Contreras бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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