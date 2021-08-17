Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
4:2
Конец матча
Сармиенто
1:0
28' ГолRodrigo Contreras
2:0
34' ГолПиццини Франсиско
2:1
37' ГолJonathan Torres
51' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
58' Желтая карточкаJulian Chicco
69' Желтая карточкаBraian Salvareschi
3:1
75' ГолCarlos Rodolfo Rotondi
84' Желтая карточкаHugo Fernandez
90' Желтая карточкаNicolas Bazzana
3:2
90' ГолJonathan Torres
4:2
90' ГолБарриос Лукас
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Raul Loaiza
-
34 Juan Tomicic
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
28'
34'
58'
75'
84'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|2
|0.33
|2.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.33
|3.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.17
|4.
|Барриос Лукас
|1
|0.17
|5.
|Walter Bou
|1
|0.17
|6.
|Miguel Merentiel
|1
|0.17
|7.
|Gabriel Hachen
|0
|0
|8.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|9.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Torres
|2
|0.33
|2.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.17
|3.
|Luciano Gondou
|1
|0.17
|4.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|5.
|Gabriel Alanis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|2.
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|3.
|Кардона Томас
|2
|0
|4.
|Adonis Frias
|2
|0
|5.
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|6.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|7.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|8.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|9.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|10.
|Franco Paredes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|3
|0
|2.
|Браво Федерико
|2
|0
|3.
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|4.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|5.
|Julian Chicco
|1
|0
|6.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|Сармиенто
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус
Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто
Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Ланус
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|6.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Годой Крус
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|16.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|17.
|Сармиенто
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|18.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|19.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Ланус
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|11.
|Годой Крус
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|12.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|14.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|19.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ланус
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1