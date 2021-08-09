Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
2:1
Первый тайм: 36'
Шапекоэнсе
0'
0:1
5' Гол
Anselmo I
1:1
18' Гол
Alisson II
23' Желтая карточка
Anselmo I
31' Желтая карточка
Derlan
2:1
32' Пенальти
Борха Мигель
36'
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
3
Джеромел
Педро
12
Кортез
Бруно
15
Darlan
Mendes
5
Тьяго
Сантос
10
Коста
Дуглас
88
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
9
Борха
Мигель
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
4
Каду
Рикардо
II
34
Derlan
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
26
Anderson
Leite
50
Жеуванио
16
Leo
Gomes
17
Mike
I
9
Anselmo
I
88
Деннер
Гремио
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Anselmo I
(Gabriel Dal Toe Busanello)
18'
Alisson II
(Darlan Mendes)
1:1
23'
 
Anselmo I
31'
 
Derlan
32'
Борха Мигель
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 1 0.08
2. Скардовелли Вандерсон 1 0.08
3. Рикардиньо Феррейра 1 0.08
4. Лео Перейра 1 0.08
5. Alisson II 1 0.08
6. Guilherme Guedes 1 0.08
7. Пинарес Сесар 1 (1) 0.08
8. Матеус Энрике 0 0
9. Darlan Mendes 0 0
10. Leo Chu 0 0
11. Victor Bobsin 0 0
Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ignacio2 2 0.13
2. Anselmo I 2 (1) 0.13
3. Жеуванио 2 0.13
4. Перотти Педро 2 0.13
5. Kaio Nunes 1 0.07
6. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.07
7. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.07
8. Derlan 1 0.07
9. Лима Северино 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 3 0
3. Матеус Энрике 3 0
4. Соуза Диего 2 0
5. Скардовелли Вандерсон 2 0
6. Феррейра Факундо 2 0
7. Джеромел Педро 2 0
8. Тьяго Сантос 2 0
9. Fernando Henrique 2 0
10. Victor Bobsin 2 0
11. Коста Дуглас 1 0
12. Кортез Бруно 1 0
13. Diogo VII 1 0
14. Майкон Тьяго 1 0
15. Фернандо Луис IV 1 0
16. Jean Pyerre 1 0
17. Darlan Mendes 1 0
18. Jhonata Robert 1 0
Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Anselmo I 4 0
2. Derlan 4 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Bruno Silva3 1 1
5. Лима Северино 2 0
6. Fernandinho IX 2 0
7. Гуэдеш Элдер 1 0
8. Жеуванио 1 0
9. Ronei 1 0
10. Мойзес 1 0
11. Esekel Kriado II 1 0
12. Anderson Leite 1 0
13. Ignacio2 1 0
14. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Шапекоэнсе 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро
Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 3:3 Шапекоэнсе Серия A Гремио 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Гремио Серия A
Гремио 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:6 Гремио Серия A Гремио 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 1 3 23 - 11 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 2 3 27 - 15 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 13 8 0 5 25 - 15 24
6. Сеара 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
11. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
12. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
13. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
14. Жувентуде 14 4 4 6 10 - 16 16
15. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
16. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 2:1 13 2 4 7 8 - 15 10
20. Шапекоэнсе 1:2 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
3. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Гремио 2:1 7 1 4 2 5 - 6 7
16. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
17. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
18. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
19. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
20. Шапекоэнсе 1:2 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
10. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 2:1 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 1:2 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
3. Форталеза Фелипе 5 1
4. Байя Росси 6 0
5. Сантос Marinho II 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Шапекоэнсе
1.49
6.50
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гремио 2:1 Шапекоэнсе онлайн




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