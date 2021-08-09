Бразилия: Серия A 2021
Гремио
2:1
Первый тайм: 36'
Шапекоэнсе
0:1
5' ГолAnselmo I
1:1
18' ГолAlisson II
23' Желтая карточкаAnselmo I
31' Желтая карточкаDerlan
2:1
32' ПенальтиБорха Мигель
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
10
Коста
Дуглас
88
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
31
Паулу
Жоау
34
Derlan
50
Жеуванио
16
Leo
Gomes
17
Mike
I
88
Деннер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adriel Ramos
-
32 Diogo VII
-
-
49 Sarara
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 DerlanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
-
16 Leo GomesПолузащитник
-
17 Mike IНападающий
- Нападающий
-
88 ДеннерНападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
-
10 ФогиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гуэдеш ЭлдерПолузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Igor Campos
-
-
90 Felipe XVI
-
Главный тренер: Pintado
Ход матча
5'
18'
1:1
23'
31'
32'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|1
|0.08
|2.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.08
|3.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.08
|4.
|Лео Перейра
|1
|0.08
|5.
|Alisson II
|1
|0.08
|6.
|Guilherme Guedes
|1
|0.08
|7.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.08
|8.
|Матеус Энрике
|0
|0
|9.
|Darlan Mendes
|0
|0
|10.
|Leo Chu
|0
|0
|11.
|Victor Bobsin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ignacio2
|2
|0.13
|2.
|Anselmo I
|2 (1)
|0.13
|3.
|Жеуванио
|2
|0.13
|4.
|Перотти Педро
|2
|0.13
|5.
|Kaio Nunes
|1
|0.07
|6.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.07
|7.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.07
|8.
|Derlan
|1
|0.07
|9.
|Лима Северино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|3
|0
|3.
|Матеус Энрике
|3
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|0
|5.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|7.
|Джеромел Педро
|2
|0
|8.
|Тьяго Сантос
|2
|0
|9.
|Fernando Henrique
|2
|0
|10.
|Victor Bobsin
|2
|0
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0
|12.
|Кортез Бруно
|1
|0
|13.
|Diogo VII
|1
|0
|14.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|15.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|16.
|Jean Pyerre
|1
|0
|17.
|Darlan Mendes
|1
|0
|18.
|Jhonata Robert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Anselmo I
|4
|0
|2.
|Derlan
|4
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Bruno Silva3
|1
|1
|5.
|Лима Северино
|2
|0
|6.
|Fernandinho IX
|2
|0
|7.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|8.
|Жеуванио
|1
|0
|9.
|Ronei
|1
|0
|10.
|Мойзес
|1
|0
|11.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|12.
|Anderson Leite
|1
|0
|13.
|Ignacio2
|1
|0
|14.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Шапекоэнсе
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +5 =7 -8Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро
Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =6 -12Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|1
|3
|23 - 11
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|2
|3
|27 - 15
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|5.
|Фламенго
|13
|8
|0
|5
|25 - 15
|24
|6.
|Сеара
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|12.
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|13.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|14.
|Жувентуде
|14
|4
|4
|6
|10 - 16
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|16.
|Сан-Паулу
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|2:1
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|1:2
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|5.
|Фламенго
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Гремио
|2:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|19.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|20.
|Шапекоэнсе
|1:2
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|10.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|2:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|1:2
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|4.
|Байя
|Росси
|6
|0
|5.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0