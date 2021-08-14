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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 67'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Каррейро Патрик
36' Вторая желтая карточка
Каррейро Патрик
1:0
45' Гол
Саварино Джефферсон
51' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
2:0
62' Гол
Саварино Джефферсон
67'
22
Everson
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
37
Че
Че
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
17
Саварино
Джефферсон
7
Халк
Живанилдо
21
Перейра
Вевертон
25
Менино
Габриэль
30
Мело
Фелипе
15
Гомес
Густаво
22
Joaquin
Piquerez
28
Данило
5
Каррейро
Патрик
27
Верон
Габриэл
14
Скарпа
Густаво
11
Уэсли
Лопес
29
Виллиан
Сикейра
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 7 (2) 0.44
2. Саварино Джефферсон 3 0.19
3. Фернандес Игнасио 3 0.19
4. Сарачо Федерико 2 0.13
5. Натан Аллан 2 0.13
6. Dylan Borrero 1 0.06
7. Варгас Эдуардо 1 (1) 0.06
8. Antonio Neto 1 0.06
9. Jair II 1 0.06
10. Gabriel Paulista XVI 1 0.06
11. Че Че 1 0.06
12. Nathan VI 1 0.06
13. Саша Эдуардо 0 0
14. Hyoran 0 0
15. Феррейра Мариано 0 0
16. Арана Гильерме 0 0
17. Marrony 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.31
2. Виллиан Сикейра 4 0.25
3. Скарпа Густаво 3 0.19
4. Вейга Рафаэль 3 0.19
5. Дейверсон Силва 2 0.13
6. Уэсли Лопес 2 0.13
7. Адриано Луис 1 0.06
8. Данило 1 0.06
9. Гомес Густаво 1 0.06
10. Менино Габриэль 1 0.06
11. Луис Виктор 0 0
12. Данило Барбоза 0 0
13. Винья Матиас 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 3 1
2. Арана Гильерме 3 0
3. Igor Rabello 3 0
4. Варгас Эдуардо 1 1
5. Феррейра Мариано 2 0
6. Додо Родолфо 2 0
7. Сарачо Федерико 2 0
8. Marrony 2 0
9. Халк Живанилдо 1 0
10. Фернандес Игнасио 1 0
11. Ревер Умберто 1 0
12. Алонсо Хуниор 1 0
13. Antonio Neto 1 0
14. Hyoran 1 0
15. Jair II 1 0
16. Gabriel Paulista XVI 1 0
17. Че Че 1 0
18. Dylan Borrero 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Каррейро Патрик 5 1
2. Уэсли Лопес 4 0
3. Мело Фелипе 3 0
4. Роша Маркос 3 0
5. Данило 3 0
6. Жаилсон Марселино 3 0
7. Лопес Брено 3 0
8. Renan Victor 3 0
9. Луис Виктор 1 1
10. Кушчевич Бенхамин 1 1
11. Менино Габриэль 2 0
12. Гомес Густаво 1 0
13. Майке Роша 1 0
14. Рафаэл Жозе 1 0
15. Скарпа Густаво 1 0
16. Вейга Рафаэль 1 0
17. Винья Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Палмейрас Сан-Паулу 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 0 8.7% (2) 34.78% (8)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе КРБ Масейо 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Серия A
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 13 8 0 5 25 - 15 24
6. Сеара 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
11. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
12. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
13. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
14. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
15. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
16. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 13 2 4 7 8 - 15 10
20. Шапекоэнсе 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Атлетико Минейро 2:0 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
5. Фламенго 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Гремио 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
16. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
17. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
18. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
19. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 8 4 1 3 10 - 7 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • 36'
    Patrick Carreiro получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    15'
    Patrick Carreiro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.17
7.00
32.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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