Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
15' Желтая карточкаКаррейро Патрик
35' Вторая желтая карточкаКаррейро Патрик
1:0
45' ГолСаварино Джефферсон
51' Желтая карточкаФернандес Игнасио
2:0
62' ГолСаварино Джефферсон
22
Everson
40
Nathan
VI
37
Че
Че
8
Jair
II
30
Мело
Фелипе
28
Данило
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
2 Guga3
-
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
43 Dudu X
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
15'
35'
45'
62'
69'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.44
|2.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.25
|3.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.19
|4.
|Сарачо Федерико
|2
|0.13
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.13
|6.
|Dylan Borrero
|1
|0.06
|7.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|8.
|Antonio Neto
|1
|0.06
|9.
|Jair II
|1
|0.06
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.06
|11.
|Че Че
|1
|0.06
|12.
|Nathan VI
|1
|0.06
|13.
|Саша Эдуардо
|0
|0
|14.
|Hyoran
|0
|0
|15.
|Арана Гильерме
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Marrony
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Брено
|5
|0.31
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.25
|3.
|Скарпа Густаво
|3
|0.19
|4.
|Вейга Рафаэль
|3
|0.19
|5.
|Дейверсон Силва
|2
|0.13
|6.
|Уэсли Лопес
|2
|0.13
|7.
|Адриано Луис
|1
|0.06
|8.
|Данило
|1
|0.06
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.06
|10.
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|11.
|Луис Виктор
|0
|0
|12.
|Данило Барбоза
|0
|0
|13.
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|3
|1
|2.
|Арана Гильерме
|3
|0
|3.
|Igor Rabello
|3
|0
|4.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|5.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|6.
|Додо Родолфо
|2
|0
|7.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|8.
|Marrony
|2
|0
|9.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|10.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0
|12.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|13.
|Antonio Neto
|1
|0
|14.
|Hyoran
|1
|0
|15.
|Jair II
|1
|0
|16.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|17.
|Че Че
|1
|0
|18.
|Dylan Borrero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каррейро Патрик
|5
|1
|2.
|Уэсли Лопес
|4
|0
|3.
|Мело Фелипе
|3
|0
|4.
|Роша Маркос
|3
|0
|5.
|Данило
|3
|0
|6.
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|7.
|Лопес Брено
|3
|0
|8.
|Renan Victor
|3
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|1
|10.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|11.
|Менино Габриэль
|2
|0
|12.
|Гомес Густаво
|1
|0
|13.
|Майке Роша
|1
|0
|14.
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|15.
|Скарпа Густаво
|1
|0
|16.
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|17.
|Винья Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|0
|8.7% (2)
|34.78% (8)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе КРБ Масейо 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|13
|8
|0
|5
|25 - 15
|24
|6.
|Сеара
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|12.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|13.
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|14.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|15.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|3
|7
|6
|12 - 19
|16
|16.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|1:1
|14
|2
|5
|7
|9 - 16
|11
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|1:1
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|15.
|Гремио
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|19.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|19.
|Гремио
|1:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0