Бразилия: Серия A 2021
12' Желтая карточкаДжеромел Педро
1:0
13' ГолВитор Буэно
18' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
1:1
20' ГолСкардовелли Вандерсон
22' Желтая карточкаBruno VI
3
Bruno
VI
13
Luan5
12
Витор
Буэно
26
Igor
Gomes
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
-
26 Igor GomesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Lucas Perri
-
36 Patryck
-
9 Pablo I
-
19 Shaylon
-
14 Lizeiro
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
Ход матча
12'
13'
1:0
18'
20'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ригони Эмилиано
|2
|0.13
|2.
|Pablo I
|2 (1)
|0.13
|3.
|Eder1
|1
|0.06
|4.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.06
|5.
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.06
|6.
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|7.
|Витор Буэно
|1
|0.06
|8.
|Lizeiro
|1
|0.06
|9.
|Igor Gomes
|1
|0.06
|10.
|Рейналдо Мануэл
|0
|0
|11.
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.14
|2.
|Соуза Диего
|1
|0.07
|3.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.07
|4.
|Лео Перейра
|1
|0.07
|5.
|Alisson II
|1
|0.07
|6.
|Guilherme Guedes
|1
|0.07
|7.
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.07
|8.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.07
|9.
|Матеус Энрике
|0
|0
|10.
|Darlan Mendes
|0
|0
|11.
|Leo Chu
|0
|0
|12.
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|2.
|Igor Vinicius
|5
|0
|3.
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|4.
|Welington
|4
|0
|5.
|Bruno VI
|4
|0
|6.
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|7.
|Leo XV
|3
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|1
|1
|9.
|Antonio Galeano
|2
|0
|10.
|Lizeiro
|2
|0
|11.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|12.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|13.
|Рохас Хоао II
|1
|0
|14.
|Лусиано Невес
|1
|0
|15.
|Lucas Perri
|1
|0
|16.
|Igor Gomes
|1
|0
|17.
|Luan5
|1
|0
|18.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|1
|0
|19.
|Eder1
|1
|0
|20.
|Marcus Alencar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|3
|0
|3.
|Матеус Энрике
|3
|0
|4.
|Джеромел Педро
|3
|0
|5.
|Соуза Диего
|2
|0
|6.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0
|7.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|8.
|Тьяго Сантос
|2
|0
|9.
|Fernando Henrique
|2
|0
|10.
|Darlan Mendes
|2
|0
|11.
|Victor Bobsin
|2
|0
|12.
|Коста Дуглас
|1
|0
|13.
|Кортез Бруно
|1
|0
|14.
|Diogo VII
|1
|0
|15.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|16.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|17.
|Jean Pyerre
|1
|0
|18.
|Jhonata Robert
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|Гремио
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Куяба Сантос 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 9:1 4 де Жульо Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу
Гремио Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио
Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гремио 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|13
|8
|0
|5
|25 - 15
|24
|6.
|Сеара
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|12.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|13.
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|14.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|15.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|3
|7
|6
|12 - 19
|16
|16.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|1:1
|14
|2
|5
|7
|9 - 16
|11
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|1:1
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|15.
|Гремио
|1:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|19.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|19.
|Гремио
|1:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0