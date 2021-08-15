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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
1:1
Второй тайм: 50'
Гремио
0'
12' Желтая карточка
Джеромел Педро
1:0
13' Гол
Витор Буэно
18' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
1:1
20' Гол
Скардовелли Вандерсон
22' Желтая карточка
Bruno VI
50'
1
Tiago
Luis
Volpi
4
Коста
Диего
22
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
3
Bruno
VI
2
Igor
Vinicius
13
Luan5
37
Таллиш
Энрике
6
Рейналдо
Мануэл
12
Витор
Буэно
26
Igor
Gomes
27
Antonio
Galeano
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
3
Джеромел
Педро
12
Кортез
Бруно
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
9
Elias
Manoel
Сан-Паулу
3-4-3
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ригони Эмилиано 2 0.13
2. Pablo I 2 (1) 0.13
3. Eder1 1 0.06
4. Габриэл Барбоза 1 0.06
5. Martin Nicolas Benitez 1 0.06
6. Арболеда Роберт 1 0.06
7. Витор Буэно 1 0.06
8. Lizeiro 1 0.06
9. Igor Gomes 1 0.06
10. Рейналдо Мануэл 0 0
11. Rodrigo Nestor 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скардовелли Вандерсон 2 0.14
2. Соуза Диего 1 0.07
3. Рикардиньо Феррейра 1 0.07
4. Лео Перейра 1 0.07
5. Alisson II 1 0.07
6. Guilherme Guedes 1 0.07
7. Борха Мигель 1 (1) 0.07
8. Пинарес Сесар 1 (1) 0.07
9. Матеус Энрике 0 0
10. Darlan Mendes 0 0
11. Leo Chu 0 0
12. Victor Bobsin 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Рейналдо Мануэл 6 0
2. Igor Vinicius 5 0
3. Martin Nicolas Benitez 3 1
4. Welington 4 0
5. Bruno VI 4 0
6. Rodrigo Nestor 2 1
7. Leo XV 3 0
8. Ригони Эмилиано 1 1
9. Antonio Galeano 2 0
10. Lizeiro 2 0
11. Эрнанес Лима 1 0
12. Tiago Luis Volpi 1 0
13. Рохас Хоао II 1 0
14. Лусиано Невес 1 0
15. Lucas Perri 1 0
16. Igor Gomes 1 0
17. Luan5 1 0
18. Joao De Souza Filho Miranda1 1 0
19. Eder1 1 0
20. Marcus Alencar 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 3 0
3. Матеус Энрике 3 0
4. Джеромел Педро 3 0
5. Соуза Диего 2 0
6. Скардовелли Вандерсон 2 0
7. Феррейра Факундо 2 0
8. Тьяго Сантос 2 0
9. Fernando Henrique 2 0
10. Darlan Mendes 2 0
11. Victor Bobsin 2 0
12. Коста Дуглас 1 0
13. Кортез Бруно 1 0
14. Diogo VII 1 0
15. Майкон Тьяго 1 0
16. Фернандо Луис IV 1 0
17. Jean Pyerre 1 0
18. Jhonata Robert 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 30% (3) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0 10% (1)
 Гремио 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Куяба Сантос 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 9:1 4 де Жульо Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу
Гремио Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио
Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A
Гремио 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 13 8 0 5 25 - 15 24
6. Сеара 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
11. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
12. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
13. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
14. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
15. Сан-Паулу 1:1 16 3 7 6 12 - 19 16
16. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 1:1 14 2 5 7 9 - 16 11
20. Шапекоэнсе 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
5. Фламенго 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Сан-Паулу 1:1 8 1 5 2 6 - 7 8
15. Гремио 1:1 7 1 4 2 5 - 6 7
16. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
17. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
18. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
19. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сан-Паулу 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
19. Гремио 1:1 7 1 1 5 4 - 10 4
20. Шапекоэнсе 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Vanderson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Витор Буэно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гремио
2.65
2.97
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:1 Гремио онлайн




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