Бразилия: Серия A 2021
Фламенго
1:0
Первый тайм: 43'
Спорт Ресифи
1:0
11' ГолЭнрике Бруно
41' Желтая карточкаRonaldo II
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
1
Mailson2
2
Hayner
77
Marcao
VI
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
14
Jose
Welison
39
Густаво
Луис
30
Тиаго
Невес
99
Mikael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3
-
-
31 Max Alves
-
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
2 HaynerЗащитник
-
77 Marcao VIЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Густаво ЛуисПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Marcelo Ajul
-
56 Sander
-
-
-
-
91 Виктор Педро
-
Главный тренер: Umberto Louzer
Ход матча
11'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.57
|2.
|Педро Гильерме
|3
|0.21
|3.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.21
|4.
|Габриэл Барбоза
|3 (1)
|0.21
|5.
|Витиньо Виктор
|2
|0.14
|6.
|Энрике Густаво
|2
|0.14
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.07
|9.
|Michael 3
|1
|0.07
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.07
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.07
|12.
|Исла Маурисио
|0
|0
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Котулио Матеус
|0
|0
|15.
|Joao Gomes
|0
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.13
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.06
|4.
|Marcao VI
|1
|0.06
|5.
|Sander
|1
|0.06
|6.
|Mikael
|1
|0.06
|7.
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.06
|8.
|Густаво Луис
|0
|0
|9.
|Patric II
|0
|0
|10.
|Hayner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|2.
|Диего Рибас
|3
|0
|3.
|Joao Gomes
|3
|0
|4.
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|5.
|Кайо Родриго
|2
|0
|6.
|Виллиан Арао
|2
|0
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|8.
|Энрике Бруно
|2
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Лео Перейра
|1
|0
|11.
|Котулио Матеус
|1
|0
|12.
|Марсело Родиней
|1
|0
|13.
|Max Alves
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|2.
|Густаво Луис
|4
|0
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|3
|0
|4.
|Marcao VI
|3
|0
|5.
|Андре Филипе
|2
|0
|6.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|7.
|Jose Welison
|2
|0
|8.
|Iago Maidana
|2
|0
|9.
|Emaxwell
|0
|1
|10.
|Everaldo
|1
|0
|11.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|12.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|13.
|Ricardinho IV
|1
|0
|14.
|Luan Polli
|1
|0
|15.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|16.
|Thiago Xavier II
|1
|0
|17.
|Hayner
|1
|0
|18.
|Betinho2
|1
|0
|19.
|Marquinhos2
|1
|0
|20.
|Mailson2
|1
|0
|21.
|Sabino2
|1
|0
|22.
|Mikael
|1
|0
|23.
|Victor Gabriel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|0
|29.17% (7)
|29.17% (7)
|Спорт Ресифи
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго
Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =7 -7Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Наутико 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Наутико Спорт Ресифи 1:0 Сальгиеро Спорт Ресифи 3:0 Наутико Retro FC 0:1 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|1:0
|14
|9
|0
|5
|26 - 15
|27
|6.
|Сеара
|0:2
|16
|5
|8
|3
|17 - 15
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Коринтианс
|2:0
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|10.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|12.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|14.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|15.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|16.
|Спорт Ресифи
|0:1
|16
|3
|6
|7
|8 - 12
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|14
|2
|4
|8
|9 - 17
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|1:0
|9
|6
|0
|3
|15 - 11
|18
|5.
|Сеара
|0:2
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|14.
|Коринтианс
|2:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|16.
|Гремио
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Спорт Ресифи
|0:1
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|18.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|19.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|2:0
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|1:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|12.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Сеара
|0:2
|8
|0
|6
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|19.
|Гремио
|7
|1
|0
|6
|4 - 11
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0