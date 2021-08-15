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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
2:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
1:0
11' Гол
Энрике Бруно
41' Желтая карточка
Ronaldo II
2:0
47' Гол в свои ворота
Ronaldo II
60' Желтая карточка
Энрике Бруно
73' Желтая карточка
Котулио Матеус
85' Желтая карточка
Виллиан Арао
90' Желтая карточка
Max Alves
90'+5
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
30
Виана
Бруно
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
35
Joao
Gomes
5
Виллиан
Арао
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
1
Mailson2
2
Hayner
77
Marcao
VI
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
14
Jose
Welison
5
Ronaldo
II
39
Густаво
Луис
30
Тиаго
Невес
94
Паулиньо
Жозе
99
Mikael
Фламенго
4-4-2
Спорт Ресифи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 8 0.57
2. Педро Гильерме 3 0.21
3. Rodrigo Muniz 3 0.21
4. Габриэл Барбоза 3 (1) 0.21
5. Витиньо Виктор 2 0.14
6. Энрике Густаво 2 0.14
7. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.07
8. Рибейро Эвертон 1 0.07
9. Michael 3 1 0.07
10. Виллиан Арао 1 0.07
11. Тьяго Маия 1 0.07
12. Исла Маурисио 0 0
13. Луис Филипе 0 0
14. Котулио Матеус 0 0
15. Joao Gomes 0 0
16. Мартинс Родригес 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Филипе 2 (1) 0.13
2. Паулиньо Жозе 1 0.06
3. Santiago Trellez Viveros 1 0.06
4. Marcao VI 1 0.06
5. Sander 1 0.06
6. Mikael 1 0.06
7. Тиаго Невес 1 (1) 0.06
8. Густаво Луис 0 0
9. Patric II 0 0
10. Hayner 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Витиньо Виктор 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Виллиан Арао 3 0
4. Энрике Бруно 3 0
5. Joao Gomes 3 0
6. Габриэл Барбоза 1 1
7. Кайо Родриго 2 0
8. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
9. Котулио Матеус 2 0
10. Max Alves 2 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Лео Перейра 1 0
13. Марсело Родиней 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Паулиньо Жозе 5 0
2. Густаво Луис 4 0
3. Santiago Trellez Viveros 3 0
4. Marcao VI 3 0
5. Андре Филипе 2 0
6. Рафаэл Тьере 2 0
7. Jose Welison 2 0
8. Iago Maidana 2 0
9. Emaxwell 0 1
10. Everaldo 1 0
11. Да Силва Лусиано 1 0
12. Неилтон Мейра 1 0
13. Ricardinho IV 1 0
14. Luan Polli 1 0
15. Ronaldo II 1 0
16. Жуниор Таварес 1 0
17. Thiago Xavier II 1 0
18. Hayner 1 0
19. Betinho2 1 0
20. Marquinhos2 1 0
21. Mailson2 1 0
22. Sabino2 1 0
23. Mikael 1 0
24. Victor Gabriel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 12% (3) 16% (4) 16% (4) 0 28% (7) 28% (7)
 Спорт Ресифи 0 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго
Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Наутико 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Наутико Спорт Ресифи 1:0 Сальгиеро Спорт Ресифи 3:0 Наутико Retro FC 0:1 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Спорт Ресифи Серия A
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
9. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
10. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
12. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
13. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
14. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
15. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
16. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 14 2 4 8 9 - 17 10
20. Шапекоэнсе 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
12. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
14. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
16. Гремио 7 1 4 2 5 - 6 7
17. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
18. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
19. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
11. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
15. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
19. Гремио 7 1 0 6 4 - 11 3
20. Шапекоэнсе 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ronaldo получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Gustavo уходит с поля. Everton Felipe выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Joao Gomes бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 2:0 Спорт Ресифи онлайн




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