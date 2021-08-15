Бразилия: Серия A 2021
Фламенго
2:0
Конец матча
Спорт Ресифи
1:0
11' ГолЭнрике Бруно
41' Желтая карточкаRonaldo II
2:0
47' Гол в свои воротаRonaldo II
60' Желтая карточкаЭнрике Бруно
73' Желтая карточкаКотулио Матеус
85' Желтая карточкаВиллиан Арао
90' Желтая карточкаMax Alves
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
1
Mailson2
2
Hayner
77
Marcao
VI
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
14
Jose
Welison
39
Густаво
Луис
30
Тиаго
Невес
99
Mikael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3
-
-
31 Max Alves
-
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
2 HaynerЗащитник
-
77 Marcao VIЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Густаво ЛуисПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Marcelo Ajul
-
56 Sander
-
-
-
-
91 Виктор Педро
-
Главный тренер: Umberto Louzer
Ход матча
11'
41'
47'
2:0
60'
70'
73'
77'
85'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.57
|2.
|Педро Гильерме
|3
|0.21
|3.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.21
|4.
|Габриэл Барбоза
|3 (1)
|0.21
|5.
|Витиньо Виктор
|2
|0.14
|6.
|Энрике Густаво
|2
|0.14
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.07
|9.
|Michael 3
|1
|0.07
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.07
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.07
|12.
|Исла Маурисио
|0
|0
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Котулио Матеус
|0
|0
|15.
|Joao Gomes
|0
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.13
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.06
|4.
|Marcao VI
|1
|0.06
|5.
|Sander
|1
|0.06
|6.
|Mikael
|1
|0.06
|7.
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.06
|8.
|Густаво Луис
|0
|0
|9.
|Patric II
|0
|0
|10.
|Hayner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|2.
|Диего Рибас
|3
|0
|3.
|Виллиан Арао
|3
|0
|4.
|Энрике Бруно
|3
|0
|5.
|Joao Gomes
|3
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|7.
|Кайо Родриго
|2
|0
|8.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|9.
|Котулио Матеус
|2
|0
|10.
|Max Alves
|2
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Лео Перейра
|1
|0
|13.
|Марсело Родиней
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|2.
|Густаво Луис
|4
|0
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|3
|0
|4.
|Marcao VI
|3
|0
|5.
|Андре Филипе
|2
|0
|6.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|7.
|Jose Welison
|2
|0
|8.
|Iago Maidana
|2
|0
|9.
|Emaxwell
|0
|1
|10.
|Everaldo
|1
|0
|11.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|12.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|13.
|Ricardinho IV
|1
|0
|14.
|Luan Polli
|1
|0
|15.
|Ronaldo II
|1
|0
|16.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|17.
|Thiago Xavier II
|1
|0
|18.
|Hayner
|1
|0
|19.
|Betinho2
|1
|0
|20.
|Marquinhos2
|1
|0
|21.
|Mailson2
|1
|0
|22.
|Sabino2
|1
|0
|23.
|Mikael
|1
|0
|24.
|Victor Gabriel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|0
|28% (7)
|28% (7)
|Спорт Ресифи
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго
Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =7 -7Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Наутико 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Наутико Спорт Ресифи 1:0 Сальгиеро Спорт Ресифи 3:0 Наутико Retro FC 0:1 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|10.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|12.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|14.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|15.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|16.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|14
|2
|4
|8
|9 - 17
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|14.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|16.
|Гремио
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|18.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|19.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|19.
|Гремио
|7
|1
|0
|6
|4 - 11
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0