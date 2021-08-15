Бразилия: Серия A 2021
Байя
1:2
Второй тайм: 70'
Атлетико Гойяненсе
1:0
26' ГолGilberto IV
54' Желтая карточкаDaniel XII
1:1
55' ГолZe Roberto III
1:2
61' ГолПаулу Жоау
37
Maycon
45
Патрик
II
19
Мугни
Лукас
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
47 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 Mateus Claus
-
42 Renan Guedes
-
-
34 Lucas Araujo
-
14 Raniele
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
11 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
14 Энрике АртурПолузащитник
-
15 Andre LimaПолузащитник
- Нападающий
-
17 LucaoНападающий
-
-
19 Jonas Toro
-
16 Matheus III
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
26'
1:0
46'
54'
55'
1:1
61'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.5
|2.
|Rodriguinho I
|3
|0.19
|3.
|Thaciano
|2
|0.13
|4.
|Росси
|1
|0.06
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.06
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.06
|7.
|Патрик II
|1
|0.06
|8.
|Maycon
|1
|0.06
|9.
|Жонас
|1
|0.06
|10.
|Отавио Луис
|1
|0.06
|11.
|Daniel XII
|0
|0
|12.
|Nino Paraiba
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Thonny Anderson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|4 (1)
|0.25
|2.
|Паулу Жоау
|2
|0.13
|3.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.13
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|5.
|Andre1
|1
|0.06
|6.
|Lucao
|1
|0.06
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.06
|8.
|Nathan VI
|1
|0.06
|9.
|Eder 2
|1
|0.06
|10.
|Натанаэл
|0
|0
|11.
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|6
|0
|2.
|Matheus Bahia
|5
|0
|3.
|Thonny Anderson
|4
|0
|4.
|Патрик II
|3
|0
|5.
|Жонас
|3
|0
|6.
|Daniel XII
|3
|0
|7.
|Fernando Edson
|3
|0
|8.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|9.
|Thaciano
|2
|0
|10.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|11.
|Родальега Уго
|1
|0
|12.
|Maycon
|1
|0
|13.
|Nino Paraiba
|1
|0
|14.
|Gilberto IV
|1
|0
|15.
|Rodriguinho I
|1
|0
|16.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|17.
|Lucas Araujo
|1
|0
|18.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|19.
|Renan Guedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|4
|1
|2.
|Ze Roberto III
|4
|0
|3.
|Janderson
|4
|0
|4.
|Fernando Miguel
|3
|0
|5.
|Натанаэл
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|3
|0
|7.
|Nathan VI
|3
|0
|8.
|Andre1
|3
|0
|9.
|Eder 2
|3
|0
|10.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|11.
|Паулу Жоау
|1
|0
|12.
|Lucao
|1
|0
|13.
|Wanderson VIII
|1
|0
|14.
|Arnaldo II
|1
|0
|15.
|Jonas Toro
|1
|0
|16.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
|17.
|Dudu V1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Атлетико Гойяненсе
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =3 -9Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя
Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос Байя 2:4 Монтевидео Сити Торке
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе
Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Гойяненсе 2:1 Байя Серия B Байя 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Байя Серия A Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 0:3 Байя Серия B Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|1:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 15
|31
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|8.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|9.
|Сантос
|1:1
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|12.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|14.
|Байя
|1:2
|16
|5
|3
|8
|20 - 26
|18
|15.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|16.
|Куяба
|1:0
|15
|3
|8
|4
|15 - 17
|17
|17.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|14
|2
|4
|8
|9 - 17
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|1:1
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|1:1
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Байя
|1:2
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|13.
|Куяба
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|15.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|17.
|Гремио
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|18.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|19.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Форталеза
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|1:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Сантос
|1:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|19.
|Гремио
|7
|1
|0
|6
|4 - 11
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|2.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|4.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0