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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
1:2
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
26' Гол
Gilberto IV
54' Желтая карточка
Daniel XII
1:1
55' Гол
Ze Roberto III
1:2
61' Гол
Паулу Жоау
85' Желтая карточка
Конти Херман
90'+6
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
37
Maycon
45
Патрик
II
8
Daniel
XII
19
Мугни
Лукас
10
Rodriguinho
I
9
Gilberto
IV
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
7
Arnaldo
II
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
9
Ze
Roberto
III
Байя
4-4-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.5
2. Rodriguinho I 3 0.19
3. Thaciano 2 0.13
4. Росси 1 0.06
5. Matheus Bahia 1 0.06
6. Jose Ferreira 1 0.06
7. Патрик II 1 0.06
8. Maycon 1 0.06
9. Жонас 1 0.06
10. Отавио Луис 1 0.06
11. Daniel XII 0 0
12. Nino Paraiba 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Thonny Anderson 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 4 (1) 0.25
2. Паулу Жоау 2 0.13
3. Gabriel Baralhas 2 0.13
4. Arthur VIII 1 0.06
5. Andre1 1 0.06
6. Lucao 1 0.06
7. Marlon Freitas 1 0.06
8. Nathan VI 1 0.06
9. Eder 2 1 0.06
10. Натанаэл 0 0
11. Arnaldo II 0 0
12. Dudu V1 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Росси 6 0
2. Matheus Bahia 5 0
3. Thonny Anderson 4 0
4. Патрик II 3 0
5. Жонас 3 0
6. Daniel XII 3 0
7. Fernando Edson 3 0
8. Matheus Galdezani 2 0
9. Thaciano 2 0
10. Фузато Даниэл 1 0
11. Родальега Уго 1 0
12. Maycon 1 0
13. Конти Херман 1 0
14. Nino Paraiba 1 0
15. Gilberto IV 1 0
16. Rodriguinho I 1 0
17. Juninho Capixaba 1 0
18. Lucas Araujo 1 0
19. Matheus Teixeira 1 0
20. Renan Guedes 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 4 1
2. Ze Roberto III 4 0
3. Janderson 4 0
4. Fernando Miguel 3 0
5. Натанаэл 3 0
6. Marlon Freitas 3 0
7. Nathan VI 3 0
8. Andre1 3 0
9. Eder 2 3 0
10. Gabriel Baralhas 2 0
11. Паулу Жоау 1 0
12. Lucao 1 0
13. Wanderson VIII 1 0
14. Arnaldo II 1 0
15. Jonas Toro 1 0
16. Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
17. Dudu V1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 5% (1) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Атлетико Гойяненсе 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя
Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос Байя 2:4 Монтевидео Сити Торке
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе
Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия A Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия A Байя 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 2:1 Байя Серия B Байя 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Байя Серия A Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 0:3 Байя Серия B Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 16 9 4 3 26 - 15 31
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 5 5 14 - 16 23
7. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
10. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
11. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 16 4 7 5 17 - 19 19
12. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
13. Флуминенсе 1:1 15 4 6 5 11 - 14 18
14. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Байя 16 5 3 8 20 - 26 18
16. Куяба 15 3 8 4 15 - 17 17
17. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 14 2 4 8 9 - 17 10
20. Шапекоэнсе 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
12. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
13. Куяба 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
15. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Флуминенсе 1:1 6 2 2 2 4 - 6 8
17. Гремио 7 1 4 2 5 - 6 7
18. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 8 1 4 3 6 - 9 7
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
4. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 8 3 3 2 11 - 10 12
7. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Флуминенсе 1:1 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
11. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
18. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
19. Гремио 7 1 0 6 4 - 11 3
20. Шапекоэнсе 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
2. Байя Gilberto IV 8 1 1
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
4. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 7 6 4
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Паулу Жоау уходит с поля. Andre Lima выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Конти Херман получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Patrick уходит с поля. Matheus Galdezani выходит вместо него
  • 80'
    Maycon уходит с поля. Matheus Bahia выходит вместо него
  • 80'
    Janderson уходит с поля. Lucao выходит вместо него
  • 80'
    Ze Roberto уходит с поля. Ronald Pereira выходит вместо него
  • 73'
    Jonas Toro уходит с поля. Энрике Артур II выходит вместо него
  • 72'
    Gilberto уходит с поля. Родальега Уго выходит вместо него
  • 64'
    Мугни Лукас уходит с поля. Oscar Ruiz выходит вместо него
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Паулу Жоау бьет в цель!
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Ze Roberto бьет в цель!
  • Желтая карточка
    54'
    Danielzinho получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Dudu уходит с поля. Jonas Toro выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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