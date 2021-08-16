Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Первый тайм: 45+'
Флуминенсе
1:0
8' ГолЭденилсон дос Сантос
27' Желтая карточкаYuri Alberto
1:1
45' ГолYago I
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
35
Андре
10
Гансо
Пауло
34
Энрике
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанНападающий
- Нападающий
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
14 Danilo IV
-
-
31 Calegari
-
37 Kayky
-
Главный тренер: Roger Machado
Ход матча
8'
27'
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|7 (6)
|0.44
|2.
|Yuri Alberto
|4
|0.25
|3.
|Кайо Ранхел
|1
|0.06
|4.
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|5.
|Galhardo Thiago
|1
|0.06
|6.
|Дурадо Родриго
|1
|0.06
|7.
|Rodrigo I
|1
|0.06
|8.
|Bruno Praxedes
|1
|0.06
|9.
|Patrick I
|0
|0
|10.
|Куэста Виктор
|0
|0
|11.
|Moises VII
|0
|0
|12.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|13.
|José Maurisio3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucca
|2
|0.13
|2.
|Caio Paulista
|2
|0.13
|3.
|Касарес Хуан
|1
|0.07
|4.
|Андре
|1
|0.07
|5.
|Нене Андерсон
|1
|0.07
|6.
|Fred II
|1
|0.07
|7.
|Gabriel Teixeira
|1
|0.07
|8.
|Эрнандес Абель
|1 (1)
|0.07
|9.
|Danilo IV
|0
|0
|10.
|Бобадилья Рауль
|0
|0
|11.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|12.
|Yago I
|0
|0
|13.
|Huan Nino2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Moises VII
|3
|1
|3.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|5.
|Куэста Виктор
|4
|0
|6.
|Yuri Alberto
|4
|0
|7.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|8.
|Энрике Педро
|1
|1
|9.
|Danilo XVI
|1
|1
|10.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|11.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|12.
|Паласиос Карлос
|2
|0
|13.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|14.
|Уго Витор
|0
|1
|15.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|16.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|17.
|Rodrigo I
|1
|0
|18.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|19.
|Jose Gabriel
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|José Maurisio3
|1
|0
|22.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнандес Абель
|2
|1
|2.
|Энрике Луис
|3
|0
|3.
|Lucca
|3
|0
|4.
|Yago I
|3
|0
|5.
|Huan Nino2
|3
|0
|6.
|Fred II
|2
|0
|7.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|8.
|Андре
|1
|0
|9.
|Муриэл Беккер
|1
|0
|10.
|Luccas Claro
|1
|0
|11.
|Маноэл
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Веллингтон III
|1
|0
|14.
|Caio Paulista
|1
|0
|15.
|Kayky
|1
|0
|16.
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|17.
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьонал Порту Алегре
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|Флуминенсе
|10% (1)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|20% (2)
Предыдущие игры
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма
Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Куяба Флуминенсе 2:0 Брагантино
Последние игры между собой
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:3 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|16
|9
|4
|3
|26 - 15
|31
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|7.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Сантос
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|16
|4
|7
|5
|17 - 19
|19
|12.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|13.
|Флуминенсе
|1:1
|15
|4
|6
|5
|11 - 14
|18
|14.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|15.
|Байя
|16
|5
|3
|8
|20 - 26
|18
|16.
|Куяба
|15
|3
|8
|4
|15 - 17
|17
|17.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|14
|2
|4
|8
|9 - 17
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|4
|11
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|13.
|Куяба
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|15.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Флуминенсе
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|17.
|Гремио
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|18.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Флуминенсе
|1:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|18.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|19.
|Гремио
|7
|1
|0
|6
|4 - 11
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|3
|5
|9 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|2.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|7
|6
|4
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0