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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Первый тайм: 45+'
Флуминенсе
0'
1:0
8' Гол
Эденилсон дос Сантос
27' Желтая карточка
Yuri Alberto
1:1
45' Гол
Yago I
45'+2
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
20
Yago
I
35
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
34
Энрике
Луис
32
Эрнандес
Абель
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Флуминенсе
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 7 (6) 0.44
2. Yuri Alberto 4 0.25
3. Кайо Ранхел 1 0.06
4. Тайсон Фреда 1 0.06
5. Galhardo Thiago 1 0.06
6. Дурадо Родриго 1 0.06
7. Rodrigo I 1 0.06
8. Bruno Praxedes 1 0.06
9. Patrick I 0 0
10. Куэста Виктор 0 0
11. Moises VII 0 0
12. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
13. José Maurisio3 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucca 2 0.13
2. Caio Paulista 2 0.13
3. Касарес Хуан 1 0.07
4. Андре 1 0.07
5. Нене Андерсон 1 0.07
6. Fred II 1 0.07
7. Gabriel Teixeira 1 0.07
8. Эрнандес Абель 1 (1) 0.07
9. Danilo IV 0 0
10. Бобадилья Рауль 0 0
11. Эжидио Перейра 0 0
12. Yago I 0 0
13. Huan Nino2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Yuri Alberto 4 0
7. Galhardo Thiago 3 0
8. Энрике Педро 1 1
9. Danilo XVI 1 1
10. Леонардо Родригес 2 0
11. Дурадо Родриго 2 0
12. Паласиос Карлос 2 0
13. Паулиньо Виктор 2 0
14. Уго Витор 0 1
15. Тайсон Фреда 1 0
16. Бошилья Габриэл 1 0
17. Rodrigo I 1 0
18. Мендес Бруно II 1 0
19. Jose Gabriel 1 0
20. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
21. José Maurisio3 1 0
22. Bruno Praxedes 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Эрнандес Абель 2 1
2. Энрике Луис 3 0
3. Lucca 3 0
4. Yago I 3 0
5. Huan Nino2 3 0
6. Fred II 2 0
7. Мартинелли Габриэл 2 0
8. Андре 1 0
9. Муриэл Беккер 1 0
10. Luccas Claro 1 0
11. Маноэл 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Веллингтон III 1 0
14. Caio Paulista 1 0
15. Kayky 1 0
16. Gabriel Teixeira 1 0
17. Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1)
 Флуминенсе 10% (1) 0 10% (1) 20% (2) 40% (4) 20% (2)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма
Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Куяба Флуминенсе 2:0 Брагантино

Последние игры между собой

Интернасьонал Порту Алегре: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A
Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:3 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 16 9 4 3 26 - 15 31
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 5 5 14 - 16 23
7. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
10. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
11. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 16 4 7 5 17 - 19 19
12. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
13. Флуминенсе 1:1 15 4 6 5 11 - 14 18
14. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Байя 16 5 3 8 20 - 26 18
16. Куяба 15 3 8 4 15 - 17 17
17. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 14 2 4 8 9 - 17 10
20. Шапекоэнсе 15 0 4 11 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
12. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
13. Куяба 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
15. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Флуминенсе 1:1 6 2 2 2 4 - 6 8
17. Гремио 7 1 4 2 5 - 6 7
18. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 8 1 4 3 6 - 9 7
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
4. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 8 3 3 2 11 - 10 12
7. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Флуминенсе 1:1 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
11. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
18. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
19. Гремио 7 1 0 6 4 - 11 3
20. Шапекоэнсе 8 0 3 5 9 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
2. Байя Gilberto IV 8 1 1
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
4. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 7 6 4
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Yago бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Yuri Alberto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эденилсон дос Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Флуминенсе
2.00
4.90
4.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Флуминенсе онлайн




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