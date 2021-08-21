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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 47'
Шапекоэнсе
0'
3' Желтая карточка
Anderson Leite
35' Желтая карточка
Wanderson VIII
0:1
36' Пенальти
Anselmo I
43' Желтая карточка
Деннер
47'
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Натанаэл
7
Janderson
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
11
Энрике
Артур
II
9
Ze
Roberto
III
10
Паулу
Жоау
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
33
Joilson2
55
Иордания
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
8
Алан
Сантос
26
Anderson
Leite
17
Mike
I
88
Деннер
7
Bruno
Silva3
9
Anselmo
I
Атлетико Гойяненсе
4-4-2
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Anderson Leite
35'
Wanderson VIII
 
36'
0:1
Anselmo I
40'
 
Fernandinho IX
Bruno Silva3
43'
 
Деннер

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 4 (1) 0.24
2. Паулу Жоау 2 0.12
3. Gabriel Baralhas 2 0.12
4. Arthur VIII 1 0.06
5. Andre1 1 0.06
6. Lucao 1 0.06
7. Marlon Freitas 1 0.06
8. Nathan VI 1 0.06
9. Eder 2 1 0.06
10. Натанаэл 0 0
11. Arnaldo II 0 0
12. Dudu V1 0 0
Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anselmo I 3 (2) 0.18
2. Ignacio2 2 0.12
3. Жеуванио 2 0.12
4. Перотти Педро 2 0.12
5. Kaio Nunes 1 0.06
6. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.06
7. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.06
8. Anderson Leite 1 0.06
9. Derlan 1 0.06
10. Лима Северино 0 0
11. Mike I 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 4 1
2. Ze Roberto III 4 0
3. Janderson 4 0
4. Fernando Miguel 3 0
5. Натанаэл 3 0
6. Marlon Freitas 3 0
7. Nathan VI 3 0
8. Andre1 3 0
9. Eder 2 3 0
10. Wanderson VIII 2 0
11. Gabriel Baralhas 2 0
12. Паулу Жоау 1 0
13. Lucao 1 0
14. Arnaldo II 1 0
15. Jonas Toro 1 0
16. Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
17. Dudu V1 1 0
Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Derlan 5 0
2. Anselmo I 4 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Каду Рикардо II 1 1
5. Bruno Silva3 1 1
6. Деннер 2 0
7. Лима Северино 2 0
8. Anderson Leite 2 0
9. Fernandinho IX 2 0
10. Гуэдеш Элдер 1 0
11. Жеуванио 1 0
12. Ronei 1 0
13. Мойзес 1 0
14. Esekel Kriado II 1 0
15. Ignacio2 1 0
16. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Шапекоэнсе 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
3. Форталеза 16 9 4 3 26 - 15 31
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
7. Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 22 - 18 23
8. Атлетико Гойяненсе 0:1 17 6 5 6 14 - 17 23
9. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
10. Интернасьонал Порту Алегре 16 5 6 5 20 - 20 21
11. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
12. Жувентуде 15 5 4 6 12 - 17 19
13. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
14. Байя 16 5 3 8 20 - 26 18
15. Флуминенсе 15 4 5 6 12 - 17 17
16. Куяба 16 3 8 5 15 - 18 17
17. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
18. Америка Минейро 16 3 6 7 13 - 20 15
19. Гремио 15 3 4 8 10 - 17 13
20. Шапекоэнсе 1:0 17 1 5 11 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
13. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
14. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
15. Атлетико Гойяненсе 0:1 8 2 3 3 5 - 7 9
16. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
18. Гремио 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 1:0 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 4 2 3 9 - 10 14
4. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
7. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
10. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 1:0 9 1 3 5 10 - 15 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 4
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Деннер получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Бруно Силва уходит с поля. Фернандиньо выходит вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Алсельмо из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Вандерсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Андерсон Лейте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Шапекоэнсе
4.90
3.52
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:1 Шапекоэнсе онлайн




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