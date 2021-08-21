Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Шапекоэнсе
3' Желтая карточкаAnderson Leite
35' Желтая карточкаWanderson VIII
0:1
36' ПенальтиAnselmo I
43' Желтая карточкаДеннер
52' Желтая карточкаKeiller
58' Желтая карточкаAnselmo I
82' Желтая карточкаЖеуванио
90' Красная карточкаDudu V1
1:1
90' ПенальтиПаулу Жоау
90' Желтая карточкаПаулу Жоау
4
Eder
2
6
Натанаэл
10
Паулу
Жоау
1
Keiller
33
Joilson2
55
Иордания
17
Mike
I
88
Деннер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике АртурПолузащитник
- Нападающий
-
10 Паулу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
15 ВерлейЗащитник
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
17 Andre LimaПолузащитник
-
21 LucaoНападающий
- Нападающий
-
20 Andre1
-
18 Matheus III
-
-
13 Dudu V1
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
33 Joilson2Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 ЖеуваниоНападающий
-
31 Паулу ЖоауНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pintado
Ход матча
35'
36'
0:1
43'
46'
52'
58'
66'
75'
82'
84'
90'
90'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|4 (1)
|0.24
|2.
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.18
|3.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.12
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|5.
|Andre1
|1
|0.06
|6.
|Lucao
|1
|0.06
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.06
|8.
|Nathan VI
|1
|0.06
|9.
|Eder 2
|1
|0.06
|10.
|Натанаэл
|0
|0
|11.
|Arnaldo II
|0
|0
|12.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anselmo I
|3 (2)
|0.18
|2.
|Ignacio2
|2
|0.12
|3.
|Жеуванио
|2
|0.12
|4.
|Перотти Педро
|2
|0.12
|5.
|Kaio Nunes
|1
|0.06
|6.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.06
|7.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.06
|8.
|Anderson Leite
|1
|0.06
|9.
|Derlan
|1
|0.06
|10.
|Лима Северино
|0
|0
|11.
|Mike I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|4
|1
|2.
|Ze Roberto III
|4
|0
|3.
|Janderson
|4
|0
|4.
|Fernando Miguel
|3
|0
|5.
|Натанаэл
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|3
|0
|7.
|Nathan VI
|3
|0
|8.
|Andre1
|3
|0
|9.
|Eder 2
|3
|0
|10.
|Dudu V1
|1
|1
|11.
|Паулу Жоау
|2
|0
|12.
|Wanderson VIII
|2
|0
|13.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|14.
|Lucao
|1
|0
|15.
|Arnaldo II
|1
|0
|16.
|Jonas Toro
|1
|0
|17.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Anselmo I
|5
|0
|2.
|Derlan
|5
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Каду Рикардо II
|1
|1
|5.
|Bruno Silva3
|1
|1
|6.
|Деннер
|2
|0
|7.
|Лима Северино
|2
|0
|8.
|Жеуванио
|2
|0
|9.
|Anderson Leite
|2
|0
|10.
|Fernandinho IX
|2
|0
|11.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|12.
|Ronei
|1
|0
|13.
|Мойзес
|1
|0
|14.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|15.
|Keiller
|1
|0
|16.
|Ignacio2
|1
|0
|17.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Шапекоэнсе
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =6 -13Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|3.
|Форталеза
|16
|9
|4
|3
|26 - 15
|31
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|7.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Сантос
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Жувентуде
|15
|5
|4
|6
|12 - 17
|19
|13.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|14.
|Байя
|0:1
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|15.
|Флуминенсе
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|16.
|Куяба
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|17.
|Гремио
|1:0
|16
|4
|4
|8
|11 - 17
|16
|18.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|19.
|Америка Минейро
|16
|3
|6
|7
|13 - 20
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|1:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|Байя
|0:1
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|10.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|0:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|1:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|4
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0