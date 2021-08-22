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Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
2:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
50' Гол
Борха Мигель
67' Желтая карточка
Gilberto IV
87' Желтая карточка
Lucas Silva IV
2:0
90' Гол
Соуза Диего
90'+6
34
Gabriel
Chapeco
13
Рафинья
Марсио
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
21
Вильясанти
Матиас
23
Alisson
II
38
Лео
Перейра
10
Коста
Дуглас
9
Борха
Мигель
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
14
Raniele
19
Мугни
Лукас
7
Росси
10
Rodriguinho
I
Гремио
4-2-3-1
Байя
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 3 (2) 0.19
2. Соуза Диего 2 0.13
3. Скардовелли Вандерсон 2 0.13
4. Рикардиньо Феррейра 1 0.06
5. Лео Перейра 1 0.06
6. Alisson II 1 0.06
7. Guilherme Guedes 1 0.06
8. Пинарес Сесар 1 (1) 0.06
9. Рафинья Марсио 0 0
10. Матеус Энрике 0 0
11. Darlan Mendes 0 0
12. Leo Chu 0 0
13. Victor Bobsin 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.47
2. Rodriguinho I 3 0.18
3. Thaciano 2 0.12
4. Росси 1 0.06
5. Matheus Bahia 1 0.06
6. Jose Ferreira 1 0.06
7. Патрик II 1 0.06
8. Maycon 1 0.06
9. Жонас 1 0.06
10. Отавио Луис 1 0.06
11. Daniel XII 0 0
12. Nino Paraiba 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Thonny Anderson 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 4 0
3. Скардовелли Вандерсон 3 0
4. Матеус Энрике 3 0
5. Джеромел Педро 3 0
6. Тьяго Сантос 3 0
7. Соуза Диего 2 0
8. Феррейра Факундо 2 0
9. Fernando Henrique 2 0
10. Jean Pyerre 2 0
11. Darlan Mendes 2 0
12. Victor Bobsin 2 0
13. Коста Дуглас 1 0
14. Кортез Бруно 1 0
15. Diogo VII 1 0
16. Майкон Тьяго 1 0
17. Фернандо Луис IV 1 0
18. Lucas Silva IV 1 0
19. Ruan Neto 1 0
20. Jhonata Robert 1 0
Байя
# Игрок      
1. Росси 6 0
2. Matheus Bahia 5 0
3. Thonny Anderson 4 0
4. Патрик II 3 0
5. Жонас 3 0
6. Daniel XII 3 0
7. Fernando Edson 3 0
8. Matheus Galdezani 2 0
9. Gilberto IV 2 0
10. Thaciano 2 0
11. Фузато Даниэл 1 0
12. Родальега Уго 1 0
13. Maycon 1 0
14. Конти Херман 1 0
15. Nino Paraiba 1 0
16. Rodriguinho I 1 0
17. Juninho Capixaba 1 0
18. Lucas Araujo 1 0
19. Matheus Teixeira 1 0
20. Renan Guedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 0 16.67% (2)
 Байя 5% (1) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория
Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе
Байя Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи
Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Гремио 2:1 Байя Серия A Байя 0:2 Гремио Серия A Гремио 0:1 Байя Серия A Байя 0:1 Гремио Кубок
Гремио 1:1 Байя Кубок Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:2 Байя Серия A Байя 0:2 Гремио Серия A Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Байя Серия A Гремио 2:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Форталеза 1:0 17 10 4 3 27 - 15 34
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 27 - 17 32
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
7. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
10. Интернасьонал Порту Алегре 16 5 6 5 20 - 20 21
11. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
12. Жувентуде 0:1 16 5 4 7 12 - 18 19
13. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
14. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
15. Флуминенсе 15 4 5 6 12 - 17 17
16. Куяба 16 3 8 5 15 - 18 17
17. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
19. Америка Минейро 16 3 6 7 13 - 20 15
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 14 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 1:0 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 0:1 9 4 1 4 7 - 10 13
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
16. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Форталеза 1:0 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
9. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
11. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 0:1 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 9 0 4 5 10 - 16 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 4
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
4. Форталеза Фелипе 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гремио 2:0 Байя онлайн




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