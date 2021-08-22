Бразилия: Серия A 2021
1:0
50' ГолБорха Мигель
67' Желтая карточкаGilberto IV
87' Желтая карточкаLucas Silva IV
2:0
90' ГолСоуза Диего
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
38
Лео
Перейра
10
Коста
Дуглас
45
Патрик
II
14
Raniele
19
Мугни
Лукас
7
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
38 Лео ПерейраПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
88 Jean Pyerre
-
-
-
-
49 Sarara
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
-
27 ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 Mateus Claus
-
42 Renan Guedes
-
-
34 Lucas Araujo
-
36 Van Van
-
-
70 Rafael Rocha
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
50'
1:0
67'
82'
87'
90'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.19
|2.
|Соуза Диего
|2
|0.13
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.13
|4.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.06
|5.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|6.
|Alisson II
|1
|0.06
|7.
|Guilherme Guedes
|1
|0.06
|8.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.06
|9.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|10.
|Матеус Энрике
|0
|0
|11.
|Darlan Mendes
|0
|0
|12.
|Leo Chu
|0
|0
|13.
|Victor Bobsin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.47
|2.
|Rodriguinho I
|3
|0.18
|3.
|Thaciano
|2
|0.12
|4.
|Росси
|1
|0.06
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.06
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.06
|7.
|Патрик II
|1
|0.06
|8.
|Maycon
|1
|0.06
|9.
|Жонас
|1
|0.06
|10.
|Отавио Луис
|1
|0.06
|11.
|Daniel XII
|0
|0
|12.
|Nino Paraiba
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|4
|0
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|4.
|Матеус Энрике
|3
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|0
|6.
|Тьяго Сантос
|3
|0
|7.
|Соуза Диего
|2
|0
|8.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|9.
|Fernando Henrique
|2
|0
|10.
|Jean Pyerre
|2
|0
|11.
|Darlan Mendes
|2
|0
|12.
|Victor Bobsin
|2
|0
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0
|14.
|Кортез Бруно
|1
|0
|15.
|Diogo VII
|1
|0
|16.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|17.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|18.
|Lucas Silva IV
|1
|0
|19.
|Ruan Neto
|1
|0
|20.
|Jhonata Robert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|6
|0
|2.
|Matheus Bahia
|5
|0
|3.
|Thonny Anderson
|4
|0
|4.
|Патрик II
|3
|0
|5.
|Жонас
|3
|0
|6.
|Daniel XII
|3
|0
|7.
|Fernando Edson
|3
|0
|8.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|9.
|Gilberto IV
|2
|0
|10.
|Thaciano
|2
|0
|11.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|12.
|Родальега Уго
|1
|0
|13.
|Maycon
|1
|0
|14.
|Конти Херман
|1
|0
|15.
|Nino Paraiba
|1
|0
|16.
|Rodriguinho I
|1
|0
|17.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|18.
|Lucas Araujo
|1
|0
|19.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|20.
|Renan Guedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|Байя
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =5 -8Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория
Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе
Байя Последние 20 матчей: +8 =3 -9Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи
Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Форталеза
|1:0
|17
|10
|4
|3
|27 - 15
|34
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|7.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Сантос
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Жувентуде
|0:1
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|13.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|14.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Флуминенсе
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|16.
|Куяба
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|17.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|19.
|Америка Минейро
|16
|3
|6
|7
|13 - 20
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|1:0
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|0:1
|9
|4
|1
|4
|7 - 10
|13
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Форталеза
|1:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|4
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|4.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0