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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
1:0
Перерыв
Фламенго
0'
1:0
32' Гол
Vinicius X
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
19
Fabinho
VIII
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
5
William
Oliveira
III
37
Rick
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
89
Клебер
Франсиско
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
30
Виана
Бруно
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
19
Michael
3
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
Сеара
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

32'
Vinicius X
(Fernando Sobral)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (1) 0.29
2. Rick 4 0.24
3. Vinicius Lima 2 0.12
4. Luis Pereira III 2 0.12
5. Saulo Mineiro 2 0.12
6. Vinicius X 2 (1) 0.12
7. Клебер Франсиско 2 0.12
8. Жаэл Феррейра 1 0.06
9. Kelvyn 1 0.06
10. Wendson 1 0.06
11. Fabinho VIII 0 0
12. Педринью Роша 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 8 0.53
2. Педро Гильерме 3 0.2
3. Rodrigo Muniz 3 0.2
4. Витиньо Виктор 2 0.13
5. Энрике Густаво 2 0.13
6. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.07
7. Рибейро Эвертон 1 0.07
8. Michael 3 1 0.07
9. Виллиан Арао 1 0.07
10. Тьяго Маия 1 0.07
11. Исла Маурисио 0 0
12. Луис Филипе 0 0
13. Котулио Матеус 0 0
14. Joao Gomes 0 0
15. Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Габриэл Барбоза 4 1
2. Adriano Marlon 5 0
3. Клебер Франсиско 3 1
4. Жаэл Феррейра 4 0
5. Luis Pereira III 3 0
6. Buiu III 3 0
7. Bruno Pacheco III 3 0
8. Мессиас 2 0
9. Vinicius X 2 0
10. Педринью Роша 2 0
11. Saulo Mineiro 2 0
12. Мендоса Стивен 1 0
13. Vinicius Lima 1 0
14. Шарлес 1 0
15. Fernando Sobral 1 0
16. Кристиано 1 0
17. Wendson 1 0
18. Vinicius Machado 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Витиньо Виктор 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Виллиан Арао 3 0
4. Энрике Бруно 3 0
5. Joao Gomes 3 0
6. Кайо Родриго 2 0
7. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
8. Котулио Матеус 2 0
9. Max Alves 2 0
10. Луис Филипе 1 0
11. Лео Перейра 1 0
12. Марсело Родиней 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 5.56% (1) 11.11% (2) 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Фламенго 12% (3) 16% (4) 16% (4) 0 28% (7) 28% (7)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Коринтианс 3:1 Сеара Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара
Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре
АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро

Последние игры между собой

Сеара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго 0:2 Сеара Серия A Сеара 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Сеара Серия A Сеара 0:3 Фламенго Серия A
Фламенго 0:1 Сеара Серия A Сеара 0:3 Фламенго Серия A Сеара 0:0 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Сеара 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Сеара Серия A Сеара 2:2 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 27 - 19 32
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 0:1 15 9 0 6 27 - 16 27
6. Сеара 1:0 17 6 8 3 19 - 16 26
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 16 7 3 6 22 - 18 24
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
9. Коринтианс 0:0 17 5 7 5 15 - 15 22
10. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
11. Интернасьонал Порту Алегре 16 5 6 5 20 - 20 21
12. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
13. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
14. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
16. Флуминенсе 15 4 5 6 12 - 17 17
17. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
19. Америка Минейро 16 3 6 7 13 - 20 15
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 14 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 1:0 9 6 2 1 14 - 7 20
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Палмейрас Сан-Паулу 9 6 1 2 17 - 12 19
5. Фламенго 0:1 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
16. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Коринтианс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
4. Коринтианс 0:0 9 3 5 1 6 - 4 14
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
9. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Фламенго 0:1 6 3 0 3 11 - 5 9
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 8 3 0 5 10 - 9 9
12. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 1:0 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 9 0 4 5 10 - 16 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 4
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
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  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Винисиус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Фламенго
4.15
3.64
4.30
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Где смотреть матч Сеара 1:0 Фламенго онлайн




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