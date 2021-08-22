Бразилия: Серия A 2021
1:0
32' ГолVinicius X
1:1
51' ГолВитиньо Виктор
77' Желтая карточкаJoao Gomes
82' Желтая карточкаДиего Рибас
19
Fabinho
VIII
3
Мессиас
37
Rick
29
Vinicius
X
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Fabinho VIIIЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
21 Geovane
-
-
70 Kelvyn
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
31 Max Alves
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
32'
1:0
51'
1:1
77'
79'
82'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (1)
|0.29
|2.
|Rick
|4
|0.24
|3.
|Vinicius Lima
|2
|0.12
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.12
|5.
|Saulo Mineiro
|2
|0.12
|6.
|Vinicius X
|2 (1)
|0.12
|7.
|Клебер Франсиско
|2
|0.12
|8.
|Жаэл Феррейра
|1
|0.06
|9.
|Kelvyn
|1
|0.06
|10.
|Wendson
|1
|0.06
|11.
|Fabinho VIII
|0
|0
|12.
|Педринью Роша
|0
|0
|13.
|Fernando Sobral
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.53
|2.
|Витиньо Виктор
|3
|0.2
|3.
|Педро Гильерме
|3
|0.2
|4.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.2
|5.
|Энрике Густаво
|2
|0.13
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|7.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.07
|8.
|Michael 3
|1
|0.07
|9.
|Виллиан Арао
|1
|0.07
|10.
|Тьяго Маия
|1
|0.07
|11.
|Луис Филипе
|0
|0
|12.
|Исла Маурисио
|0
|0
|13.
|Котулио Матеус
|0
|0
|14.
|Joao Gomes
|0
|0
|15.
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габриэл Барбоза
|4
|1
|2.
|Adriano Marlon
|5
|0
|3.
|Клебер Франсиско
|3
|1
|4.
|Жаэл Феррейра
|4
|0
|5.
|Luis Pereira III
|3
|0
|6.
|Buiu III
|3
|0
|7.
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|8.
|Мессиас
|2
|0
|9.
|Vinicius X
|2
|0
|10.
|Педринью Роша
|2
|0
|11.
|Saulo Mineiro
|2
|0
|12.
|Мендоса Стивен
|1
|0
|13.
|Vinicius Lima
|1
|0
|14.
|Шарлес
|1
|0
|15.
|Fernando Sobral
|1
|0
|16.
|Кристиано
|1
|0
|17.
|Wendson
|1
|0
|18.
|Vinicius Machado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диего Рибас
|4
|0
|2.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|3.
|Joao Gomes
|4
|0
|4.
|Виллиан Арао
|3
|0
|5.
|Энрике Бруно
|3
|0
|6.
|Кайо Родриго
|2
|0
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|8.
|Котулио Матеус
|2
|0
|9.
|Max Alves
|2
|0
|10.
|Луис Филипе
|1
|0
|11.
|Лео Перейра
|1
|0
|12.
|Марсело Родиней
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Фламенго
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +5 =10 -5Коринтианс 3:1 Сеара Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара
Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =0 -5Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре
АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро
Последние игры между собой
Сеара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|27 - 19
|32
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|15
|9
|1
|5
|28 - 16
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Коринтианс
|17
|6
|6
|5
|16 - 15
|24
|9.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|2
|7
|22 - 19
|23
|11.
|Сантос
|0:1
|17
|5
|6
|6
|17 - 18
|21
|12.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|13.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|15.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Флуминенсе
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|17.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|19.
|Америка Минейро
|16
|3
|6
|7
|13 - 20
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|0:1
|9
|4
|3
|2
|9 - 4
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|11.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|4
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0