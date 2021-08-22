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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 52'
Куяба
0'
0:1
2' Гол
Clayson
18' Желтая карточка
Pepe4
52'
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
3
Renan
Victor
8
Рафаэл
Жозе
28
Данило
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
11
Уэсли
Лопес
7
Рони
III
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Perez
Martinez
Lucas
IV
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
5
Auremir
7
Гава
Рафаэл
11
Second
Yesus
Cabrera
8
Pepe4
10
Clayson
9
Jenison
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Куяба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.29
2. Виллиан Сикейра 4 0.24
3. Скарпа Густаво 3 0.18
4. Вейга Рафаэль 3 0.18
5. Дейверсон Силва 2 0.12
6. Уэсли Лопес 2 0.12
7. Адриано Луис 1 0.06
8. Данило 1 0.06
9. Гомес Густаво 1 0.06
10. Менино Габриэль 1 0.06
11. Луис Виктор 0 0
12. Данило Барбоза 0 0
13. Винья Матиас 0 0
Куяба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 5 0.29
2. Jenison 3 0.18
3. Clayson 2 0.12
4. Pepe4 2 0.12
5. Гава Рафаэл 1 0.06
6. Felipe Marques 1 0.06
7. Кафу Жонатан 1 0.06
8. Papagaio 1 0.06
9. Joao Lucas2 0 0
10. Marllon 0 0
11. Perez Martinez Lucas IV 0 0
12. Guilherme Pato 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Каррейро Патрик 5 1
2. Уэсли Лопес 4 0
3. Мело Фелипе 3 0
4. Роша Маркос 3 0
5. Жаилсон Марселино 3 0
6. Лопес Брено 3 0
7. Renan Victor 3 0
8. Луис Виктор 1 1
9. Кушчевич Бенхамин 1 1
10. Менино Габриэль 2 0
11. Гомес Густаво 1 0
12. Майке Роша 1 0
13. Рафаэл Жозе 1 0
14. Скарпа Густаво 1 0
15. Вейга Рафаэль 1 0
16. Винья Матиас 1 0
Куяба
# Игрок      
1. Joao Lucas2 6 0
2. Paulo III 5 0
3. Pepe4 3 1
4. Данило 4 0
5. Clayson 4 0
6. Felipe Marques 1 1
7. Marllon 2 0
8. Osman Junior 2 0
9. Консейсао Андерсон 0 1
10. Рейжерс Камило 1 0
11. Uendel 1 0
12. Коррея Уйллиан 1 0
13. Кафу Жонатан 1 0
14. Elton V 1 0
15. Jenison 1 0
16. Papagaio 1 0
17. Guilherme Pato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас Сан-Паулу 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 0 8.7% (2) 34.78% (8)
 Куяба 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 0 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза
Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе
Куяба Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Куяба 0:1 Гремио Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 1:1 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба
Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 17 10 2 5 27 - 18 32
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 14 9 0 5 27 - 15 27
6. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
7. Сеара 16 5 8 3 18 - 16 23
8. Атлетико Паранаэнсе 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Сантос 16 5 6 5 17 - 17 21
10. Интернасьонал Порту Алегре 16 5 6 5 20 - 20 21
11. Коринтианс 16 5 6 5 15 - 15 21
12. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
13. Куяба 1:0 17 4 8 5 16 - 18 20
14. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
16. Флуминенсе 15 4 5 6 12 - 17 17
17. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
19. Америка Минейро 16 3 6 7 13 - 20 15
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 14 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 9 6 1 2 17 - 11 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
16. Куяба 1:0 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
4. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
5. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
7. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Куяба 1:0 8 2 5 1 7 - 6 11
9. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
11. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
12. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 9 0 4 5 10 - 16 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 4
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дуду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Пепе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Клейсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Куяба
2.75
4.70
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Куяба онлайн




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