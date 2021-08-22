Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 52'
Куяба
28
Данило
43
Dudu
X
11
Уэсли
Лопес
7
Рони
III
3
Marllon
6
Uendel
5
Auremir
8
Pepe4
10
Clayson
9
Jenison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
-
10 ClaysonПолузащитник
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Osman JuniorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
-
-
18 Elton V
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
2'
18'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Брено
|5
|0.29
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.24
|3.
|Скарпа Густаво
|3
|0.18
|4.
|Вейга Рафаэль
|3
|0.18
|5.
|Дейверсон Силва
|2
|0.12
|6.
|Уэсли Лопес
|2
|0.12
|7.
|Адриано Луис
|1
|0.06
|8.
|Данило
|1
|0.06
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.06
|10.
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|11.
|Луис Виктор
|0
|0
|12.
|Данило Барбоза
|0
|0
|13.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elton V
|5
|0.29
|2.
|Jenison
|3
|0.18
|3.
|Clayson
|2
|0.12
|4.
|Pepe4
|2
|0.12
|5.
|Гава Рафаэл
|1
|0.06
|6.
|Felipe Marques
|1
|0.06
|7.
|Кафу Жонатан
|1
|0.06
|8.
|Papagaio
|1
|0.06
|9.
|Joao Lucas2
|0
|0
|10.
|Marllon
|0
|0
|11.
|Perez Martinez Lucas IV
|0
|0
|12.
|Guilherme Pato
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каррейро Патрик
|5
|1
|2.
|Уэсли Лопес
|4
|0
|3.
|Мело Фелипе
|3
|0
|4.
|Роша Маркос
|3
|0
|5.
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|6.
|Лопес Брено
|3
|0
|7.
|Renan Victor
|3
|0
|8.
|Луис Виктор
|1
|1
|9.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|10.
|Менино Габриэль
|2
|0
|11.
|Гомес Густаво
|1
|0
|12.
|Майке Роша
|1
|0
|13.
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|14.
|Скарпа Густаво
|1
|0
|15.
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|16.
|Винья Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao Lucas2
|6
|0
|2.
|Paulo III
|5
|0
|3.
|Pepe4
|3
|1
|4.
|Данило
|4
|0
|5.
|Clayson
|4
|0
|6.
|Felipe Marques
|1
|1
|7.
|Marllon
|2
|0
|8.
|Osman Junior
|2
|0
|9.
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|10.
|Рейжерс Камило
|1
|0
|11.
|Uendel
|1
|0
|12.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|13.
|Кафу Жонатан
|1
|0
|14.
|Elton V
|1
|0
|15.
|Jenison
|1
|0
|16.
|Papagaio
|1
|0
|17.
|Guilherme Pato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас Сан-Паулу
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|0
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|Куяба
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|0
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =3 -4Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза
Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе
Куяба Последние 20 матчей: +6 =9 -5Куяба 0:1 Гремио Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 1:1 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба
Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|17
|10
|2
|5
|27 - 18
|32
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|14
|9
|0
|5
|27 - 15
|27
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|7.
|Сеара
|16
|5
|8
|3
|18 - 16
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Сантос
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|13.
|Куяба
|1:0
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|14.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|15.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Флуминенсе
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|17.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|19.
|Америка Минейро
|16
|3
|6
|7
|13 - 20
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 11
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Куяба
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|4.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Куяба
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|12.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|4
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0