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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сантос
0:1
Первый тайм: 12'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
9' Гол
Меркадо Габриэль
12'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
14
Wagner
Leonardo
3
Felipe
Jonatan
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
41
Jean
Mota
7
Карлос
Санчес
II
20
Gabriel
Pirani
30
Lucas
Braga
36
Marcos
Leonardo
42
Daniel
Fusato1
25
Меркадо
Габриэль
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
88
Patrick
I
10
Тайсон
Фреда
11
Yuri
Alberto
Сантос
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Меркадо Габриэль

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.25
2. Marinho II 4 (1) 0.25
3. Карлос Санчес II 3 (2) 0.19
4. Jean Mota 2 0.13
5. Жорже Кайо 1 0.06
6. Gabriel Pirani 1 0.06
7. Marcos Leonardo 1 0.06
8. Madson II 0 0
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Luiz Felipe III 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 8 (6) 0.5
2. Yuri Alberto 5 0.31
3. Герреро Паоло 1 0.06
4. Кайо Ранхел 1 0.06
5. Тайсон Фреда 1 0.06
6. Galhardo Thiago 1 0.06
7. Дурадо Родриго 1 0.06
8. Rodrigo I 1 0.06
9. Bruno Praxedes 1 0.06
10. Patrick I 0 0
11. Куэста Виктор 0 0
12. Moises VII 0 0
13. Паласиос Карлос 0 0
14. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
15. José Maurisio3 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Jean Mota 4 0
3. Luiz Felipe III 4 0
4. Marcos Guilherme 3 0
5. Para I 3 0
6. Алисон II 3 0
7. Перес Луан 3 0
8. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
9. Жуан Пауло 2 0
10. Lucas Braga 2 0
11. Vinicius3 2 0
12. Kaiky 2 0
13. Moraes 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Madson II 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Жорже Кайо 1 0
18. Marcos Leonardo 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Yuri Alberto 4 0
7. Galhardo Thiago 3 0
8. Энрике Педро 1 1
9. Danilo XVI 1 1
10. Леонардо Родригес 2 0
11. Дурадо Родриго 2 0
12. Паласиос Карлос 2 0
13. Rodrigo I 2 0
14. Паулиньо Виктор 2 0
15. Уго Витор 0 1
16. Тайсон Фреда 1 0
17. Бошилья Габриэл 1 0
18. Мендес Бруно II 1 0
19. Jose Gabriel 1 0
20. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
21. José Maurisio3 1 0
22. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)
 Интернасьонал Порту Алегре 15% (3) 10% (2) 25% (5) 15% (3) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс
Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Сантос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сантос 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сантос Серия A Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A
Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 27 - 19 32
4. Брагантино 16 7 7 2 26 - 18 28
5. Фламенго 15 9 1 5 28 - 16 28
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 17 6 6 5 21 - 20 24
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
8. Коринтианс 17 6 6 5 16 - 15 24
9. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 2 7 22 - 19 23
11. Сантос 0:1 17 5 6 6 17 - 18 21
12. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
13. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
14. Сан-Паулу 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
16. Флуминенсе 15 4 5 6 12 - 17 17
17. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Спорт Ресифи 16 3 6 7 8 - 13 15
19. Америка Минейро 16 3 6 7 13 - 20 15
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 14 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 9 6 1 2 17 - 12 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 0:1 9 4 3 2 9 - 4 15
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
16. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
17. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
19. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 9 4 4 1 7 - 4 16
4. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 9 4 3 2 12 - 10 15
5. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
9. Фламенго 6 3 1 2 12 - 5 10
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
11. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
13. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 0:1 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 9 0 4 5 10 - 16 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 4
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.60
3.28
2.38
Все Коэффициенты
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