Бразилия: Серия A 2021
Сантос
0:1
Первый тайм: 12'
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
9' ГолМеркадо Габриэль
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
10
Тайсон
Фреда
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 MoraesЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 RanielНападающий
-
22 Danilo Boza
-
-
-
43 Renyer
-
26 Robson Reis
-
21 Para I
-
-
50 Paulo Mazoti
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
10 Тайсон ФредаНападающий
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
9'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.25
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.25
|3.
|Карлос Санчес II
|3 (2)
|0.19
|4.
|Jean Mota
|2
|0.13
|5.
|Жорже Кайо
|1
|0.06
|6.
|Gabriel Pirani
|1
|0.06
|7.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|8.
|Madson II
|0
|0
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Luiz Felipe III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|8 (6)
|0.5
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0.31
|3.
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|4.
|Кайо Ранхел
|1
|0.06
|5.
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|6.
|Galhardo Thiago
|1
|0.06
|7.
|Дурадо Родриго
|1
|0.06
|8.
|Rodrigo I
|1
|0.06
|9.
|Bruno Praxedes
|1
|0.06
|10.
|Patrick I
|0
|0
|11.
|Куэста Виктор
|0
|0
|12.
|Moises VII
|0
|0
|13.
|Паласиос Карлос
|0
|0
|14.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|15.
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Jean Mota
|4
|0
|3.
|Luiz Felipe III
|4
|0
|4.
|Marcos Guilherme
|3
|0
|5.
|Para I
|3
|0
|6.
|Алисон II
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|3
|0
|8.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|9.
|Жуан Пауло
|2
|0
|10.
|Lucas Braga
|2
|0
|11.
|Vinicius3
|2
|0
|12.
|Kaiky
|2
|0
|13.
|Moraes
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Madson II
|1
|0
|16.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|17.
|Жорже Кайо
|1
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Moises VII
|3
|1
|3.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|5.
|Куэста Виктор
|4
|0
|6.
|Yuri Alberto
|4
|0
|7.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|8.
|Энрике Педро
|1
|1
|9.
|Danilo XVI
|1
|1
|10.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|11.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|12.
|Паласиос Карлос
|2
|0
|13.
|Rodrigo I
|2
|0
|14.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|15.
|Уго Витор
|0
|1
|16.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|17.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|18.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|19.
|Jose Gabriel
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|José Maurisio3
|1
|0
|22.
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +7 =8 -5Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс
Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =7 -7Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|27 - 19
|32
|4.
|Брагантино
|16
|7
|7
|2
|26 - 18
|28
|5.
|Фламенго
|15
|9
|1
|5
|28 - 16
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Коринтианс
|17
|6
|6
|5
|16 - 15
|24
|9.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|2
|7
|22 - 19
|23
|11.
|Сантос
|0:1
|17
|5
|6
|6
|17 - 18
|21
|12.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|13.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Паулу
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|15.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|16.
|Флуминенсе
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|17.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|6
|7
|8 - 13
|15
|19.
|Америка Минейро
|16
|3
|6
|7
|13 - 20
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|0:1
|9
|4
|3
|2
|9 - 4
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|11.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|4
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0