Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 48'
Атлетико Паранаэнсе
1:0
22' ГолЛуан Гарсия
28
Данило
43
Dudu
X
27
Ivaldo
16
Abner2
80
David
Terans
17
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Рони IIIНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
17 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
-
10 Jadson I
-
-
-
26 Erick2
-
13 Khellven
-
37 Lucas Fasson
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
Ход матча
22'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Брено
|5
|0.28
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.22
|3.
|Скарпа Густаво
|3
|0.17
|4.
|Вейга Рафаэль
|3
|0.17
|5.
|Дейверсон Силва
|2
|0.11
|6.
|Уэсли Лопес
|2
|0.11
|7.
|Адриано Луис
|1
|0.06
|8.
|Данило
|1
|0.06
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.06
|10.
|Луан Гарсия IV
|1
|0.06
|11.
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|12.
|Луис Виктор
|0
|0
|13.
|Данило Барбоза
|0
|0
|14.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Terans
|4
|0.24
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.18
|3.
|Nikao
|3 (1)
|0.18
|4.
|Victor Vitinho4
|2
|0.12
|5.
|Jadson I
|2
|0.12
|6.
|Thiago Heleno
|1
|0.06
|7.
|Фернандо Матос
|1
|0.06
|8.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.06
|9.
|Renato Kayzer
|1
|0.06
|10.
|Ivaldo
|1
|0.06
|11.
|Khellven
|1
|0.06
|12.
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|13.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.06
|14.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|15.
|Abner2
|0
|0
|16.
|Энрике Педру II
|0
|0
|17.
|Лео Ситтадини
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каррейро Патрик
|5
|1
|2.
|Уэсли Лопес
|4
|0
|3.
|Мело Фелипе
|3
|0
|4.
|Роша Маркос
|3
|0
|5.
|Данило
|3
|0
|6.
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|7.
|Лопес Брено
|3
|0
|8.
|Renan Victor
|3
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|1
|10.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|11.
|Менино Габриэль
|2
|0
|12.
|Гомес Густаво
|1
|0
|13.
|Майке Роша
|1
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|15.
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|16.
|Скарпа Густаво
|1
|0
|17.
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|18.
|Винья Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|1
|3.
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|4.
|Christian Cardoso
|3
|0
|5.
|Victor Vitinho4
|3
|0
|6.
|Nikao
|2
|0
|7.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|8.
|Renato Kayzer
|2
|0
|9.
|Erick2
|2
|0
|10.
|Марсиньо Силва
|0
|1
|11.
|David Terans
|1
|0
|12.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|13.
|Ivaldo
|1
|0
|14.
|Khellven
|1
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|16.
|Abner2
|1
|0
|17.
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас Сан-Паулу
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|0
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|36.36% (8)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|18
|11
|2
|5
|28 - 19
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|0:0
|18
|6
|7
|5
|16 - 15
|25
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|17
|7
|2
|8
|22 - 20
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Гремио
|0:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 17
|17
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Америка Минейро
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Гремио
|0:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|0:0
|10
|4
|5
|1
|7 - 4
|17
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 10
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|0:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0