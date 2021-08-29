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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
22' Гол
Луан Гарсия
1:1
66' Гол
Bissoli
69' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
2:1
71' Гол
Рони III
82' Желтая карточка
Дейверсон Силва
88' Желтая карточка
Мело Фелипе
90'+6
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Joaquin
Piquerez
8
Рафаэл
Жозе
28
Данило
29
Виллиан
Сикейра
23
Вейга
Рафаэль
27
Верон
Габриэл
43
Dudu
X
1
Дос
Сантос
Адербар
5
Марсиньо
Силва
34
Энрике
Педру
II
27
Ivaldo
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
80
David
Terans
15
Jader
Barbosa
17
Bissoli
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.28
2. Виллиан Сикейра 4 0.22
3. Скарпа Густаво 3 0.17
4. Вейга Рафаэль 3 0.17
5. Дейверсон Силва 2 0.11
6. Уэсли Лопес 2 0.11
7. Адриано Луис 1 0.06
8. Данило 1 0.06
9. Гомес Густаво 1 0.06
10. Луан Гарсия IV 1 0.06
11. Рони III 1 0.06
12. Менино Габриэль 1 0.06
13. Луис Виктор 0 0
14. Данило Барбоза 0 0
15. Винья Матиас 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Terans 4 0.24
2. Nascimento Leite Matheus3 3 0.18
3. Nikao 3 (1) 0.18
4. Victor Vitinho4 2 0.12
5. Jadson I 2 0.12
6. Thiago Heleno 1 0.06
7. Фернандо Матос 1 0.06
8. Carlos Eduardo III 1 0.06
9. Renato Kayzer 1 0.06
10. Ivaldo 1 0.06
11. Bissoli 1 0.06
12. Khellven 1 0.06
13. Christian Cardoso 1 0.06
14. Richard Almeida de Oliveira2 1 0.06
15. Марсиньо Силва 0 0
16. Abner2 0 0
17. Энрике Педру II 0 0
18. Лео Ситтадини 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Каррейро Патрик 5 1
2. Мело Фелипе 4 0
3. Уэсли Лопес 4 0
4. Роша Маркос 3 0
5. Данило 3 0
6. Жаилсон Марселино 3 0
7. Лопес Брено 3 0
8. Renan Victor 3 0
9. Луис Виктор 1 1
10. Кушчевич Бенхамин 1 1
11. Дейверсон Силва 2 0
12. Рафаэл Жозе 2 0
13. Менино Габриэль 2 0
14. Гомес Густаво 1 0
15. Майке Роша 1 0
16. Скарпа Густаво 1 0
17. Вейга Рафаэль 1 0
18. Винья Матиас 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 5 0
2. Thiago Heleno 3 1
3. Richard Almeida de Oliveira2 3 1
4. Christian Cardoso 3 0
5. Victor Vitinho4 3 0
6. Nikao 2 0
7. Лео Ситтадини 2 0
8. Renato Kayzer 2 0
9. Erick2 2 0
10. Марсиньо Силва 0 1
11. David Terans 1 0
12. Carlos Eduardo III 1 0
13. Ivaldo 1 0
14. Khellven 1 0
15. Альварадо Джейми 1 0
16. Abner2 1 0
17. Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас Сан-Паулу 24% (6) 16% (4) 16% (4) 0 12% (3) 32% (8)
 Атлетико Паранаэнсе 8.7% (2) 8.7% (2) 34.78% (8) 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе
ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Палмейрас Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
8. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 17 5 6 6 14 - 19 21
13. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
16. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
17. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
18. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
19. Америка Минейро 17 3 6 8 13 - 22 15
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 9 2 3 4 5 - 7 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
10. Сан-Паулу 9 3 2 4 7 - 12 11
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Луан Гарсия IV бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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